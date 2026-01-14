Poranna odprawa (14.01.2026)

- Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko spadają: zarówno US100, jak i US500 tracą po 0,15%, a dziś rynki będą koncentrować się na decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł, danych o sprzedaży detalicznej w USA oraz wskaźniku PPI. Inwestorzy czekają też na wyniki amerykańskich banków (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) oraz liczne wystąpienia przedstawicieli Fed (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).
- S&P 500 cofnął sie z rekordowych poziomów, mimo niższego CPI: wczoraj indeksy giełdowe w USA lekko osuwały się w dół mimo publikacji optymistycznych danych o inflacji, które w dużej mierze potwierdziły, że Fed może pozwolić sobie na cierpliwość, natomiast na nastroje negatywnie wpłynęła wyprzedaż w sektorze bankowym, prowadzona przez akcje JPMorgan po słabszych wynikach
- Akcje JP Morgan spadły o 4% po tym, jak przychody z bankowości inwestycyjnej okazały się niższe od prognoz z uwagi na słabszą aktywność w obszarze emisji (underwriting) oraz doradztwa przy fuzjach i przejęciach (M&A). Mimo niższego od oczekiwań odczytu inflacji bazowej CPI, rynki wciąż wyceniają kolejną realną obniżkę stóp Fed dopiero w okolicach połowy 2026 roku.
- Mimo to, apetyt na ryzyko pozostaje wyraźnie mocny: globalne rynki akcji są na dobrej drodze do zakończenia sesji na nowych rekordach, ponieważ najnowszy odczyt inflacji w USA osłabił obawy o uporczywą presję cenową, a inwestorzy nadal tłumnie podążają za rajdem napędzanym przez AI; na tle całego koszyka surowców wyraźnie wyróżniały się metale.
- Indeks MSCI All Country World powiększył tegoroczne wzrosty, wspierany przez kluczowy azjatycki benchmark, który ustanowił nowy historyczny szczyt; Japonia mocno rośnie, a jen utrzymuje się blisko najsłabszych poziomów od lipca 2024 r. w związku z doniesieniami o możliwych przyspieszonych wyborach.
- AI nadal ciągnie rynki, Chiny odstają: Korea Południowa, często traktowana jako barometr łańcucha dostaw dla branży AI, wzrosła dziewiąty dzień z rzędu, podczas gdy chińskie akcje spadły po podniesieniu wymogu margin financing do 100%, co zwykle schładza popyt napędzany lewarem.
- Metale szlachetne i przemysłowe grają pierwsze skrzypce: srebro pierwszy raz przebiło 90 USD/oz, złoto spot ustanowiło nowy rekord, a miedź odbiła do świeżych maksimów, wzmacniając narrację, że to metale prowadzą cały rynek surowców; srebro rośnie o prawie 4%, a złoto zyskuje ponad 1%.
- Kryptowaluty dołączają do “risk-on”: Bitcoin skorzystał z poprawy nastrojów, osiągając dwumiesięczne maksimum, a europejskie kontrakty na indeksy akcji wskazywały na umiarkowanie wyższe otwarcie.
- Japonia w centrum uwagi makro: doniesienia, że premier Takaichi może ogłosić przyspieszone wybory, podbiły rynek akcji, ale uderzyły w obligacje, pogłębiając presję na jena i przesuwając go w strefę, w której ryzyko interwencji staje się realnym tematem; rentowność 5-letnich JGB skoczyła do najwyższego poziomu od czasu wprowadzenia tego terminu w 2000 r.
- Ropa wyhamowała po mocnym wzroście: ceny ustabilizowały się po najsilniejszym czterodniowym wzroście od ponad sześciu miesięcy, co sugeruje pauzę na konsolidację i realizację zysków.
- Dolar mocny, oczekiwania wobec Fed bez zmian: amerykańska waluta utrzymała wczorajsze umocnienie, a grudniowe dane inflacyjne z USA nie zdołały osłabić nadziei, że Fed może raczej wstrzymać dalsze cięcia stóp, niż spieszyć się z kolejnym luzowaniem.
- Chińskie firmy będą musiały spełnić skomplikowane procedury bezpieczeństwa, jeśli będą chciały nabyć chipy H200 od Nvidia, a informacje te potwierdził Departament Handlu. Ze strony USA także będą miały miejsce ograniczenia. Nvidia będzie musiała najpierw zapewnić wystarczająco wysoką podaż H200 w USA, a eksportowane chipy do Chin nie będą mogły stanowić max. 50% chipów wysyłanych na krajowy rynek w USA
- Dane API z USA wskazały na wyraźny wzrost zapasów ropy i paliw 13 stycznia, ponieważ zapasy ropy naftowej wzrosły o 5,27 mln baryłek (vs. -2,8 mln poprzednio), podczas gdy zapasy benzyny skoczyły o 8,23 mln baryłek (vs. +4,4 mln poprzednio), a zapasy destylatów wzrosły o 4,34 mln baryłek (vs. +4,9 mln poprzednio); jednocześnie zapasy w Cushing zwiększyły się o 0,945 mln baryłek (vs. +0,7 mln poprzednio), co wzmacnia krótkoterminowy sygnał nadpodaży na rynku amerykańskim.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.