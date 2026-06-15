Produkcja przemysłowa w USA z mieszanymi odczytami

15:15 - USA: Produkcja przemysłowa (Maj)
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Produkcja przemysłowa (m/m): bieżący odczyt 0,1% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,7%)
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Wykorzystanie mocy produkcyjnych: bieżący odczyt 76,2% (prognoza 76,2%, poprzednio 76,1%)
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Produkcja przemysłowa (r/r): bieżący odczyt 1,7% (poprzednio 1,4%)
Dane o produkcji przemysłowej odzwierciedlają faktyczny poziom wytwarzania w amerykańskim sektorze przemysłowym, który obejmuje przetwórstwo przemysłowe, sektor użyteczności publicznej oraz górnictwo. Wzrost produkcji sygnalizuje rosnący popyt na dobra oraz korzystne perspektywy gospodarcze, natomiast spadek może wskazywać na słabnięcie aktywności gospodarczej lub zakłócenia po stronie podaży.
Wskaźnik jest również istotny z perspektywy inflacji oraz polityki Rezerwy Federalnej. Silniejsza aktywność przemysłowa może wspierać wzrost gospodarczy i zwiększać presję inflacyjną, podczas gdy słabsze dane mogą wzmacniać oczekiwania bardziej łagodnej polityki pieniężnej. Raport wpływa na dolara amerykańskiego, rynek obligacji oraz akcje spółek przemysłowych.
Amerykańskie dane przemysłowe za maj pokazują wyraźnie mieszany obraz aktywności gospodarczej: miesięczna dynamika produkcji rozczarowała, ale w szerszym ujęciu widoczne są elementy stabilizacji.
Produkcja przemysłowa wzrosła jedynie o 0,1% m/m, co było wynikiem istotnie poniżej prognozy 0,3% oraz wyraźnym spowolnieniem względem poprzedniego odczytu 0,9%. Sugeruje to, że momentum w sektorze wytwórczym osłabło, a aktywność przemysłowa przechodzi w fazę bardziej umiarkowanego wzrostu.
Z kolei wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało bez zmian na poziomie 76,2% - dokładnie zgodnie z oczekiwaniami i nieznacznie powyżej poprzednich 76,1%. Wskazuje to na stabilne warunki operacyjne w sektorze przemysłowym: firmy wciąż działają poniżej pełnych możliwości produkcyjnych, co ogranicza presję inflacyjną wynikającą z ograniczeń podażowych.
W ujęciu rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła o 1,7%, co pokazuje, że sektor nadal zwiększa skalę działalności w dłuższym horyzoncie, choć w relatywnie umiarkowanym tempie.
Źródło: xStation5
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