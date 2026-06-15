Przegląd walutowy: Koniec sagi USA-Iran przynosi zwrot na rynku (15.06.2026)

Stało się to, na co inwestorzy czekali od miesięcy. USA oraz Iran osiągnęły wstępne porozumienie, które skutkować ma wstrzymaniem programu nuklearnego, 60-dniowym zawieszeniem broni oraz – co z rynkowej perspektywy najważniejsze – otwarciem Cieśniny Ormuz. Podpisanie umowy zaplanowane jest na piątek.

Choć w pierwszych godzinach poniedziałkowego handlu widzimy optymizm, to skala przesunięć na rynku walutowym jest ograniczona. Para EURUSD umocniła się o zaledwie 0,3%, skromnie przebijając poziom 1,16. Inwestorzy pozostają nieufni względem perspektyw na rynku surowców energetycznych z racji na erratyczność komunikatów dot. sytuacji na Bliskim Wschodzie, które docierały do nas w ostatnich tygodniach. Wiarę w fundamentalną zmianę sytuacji może przywrócić dopiero realny wzrost liczby statków przepływających przez Cieśninę, co będzie procesem stopniowym.

Skalę przesunięcia ogranicza także asymetryczny repricing w zakresie ścieżki stóp procentowych po obu stronach oceanu. Względem czwartku, kiedy jastrzębie komunikaty wystosowała prezeska Lagarde, rynki obcięły wyceny podwyżek o 19 pb. W Stanach Zjednoczonych przesunięcie w tym samym okresie w zasadzie nie nastąpiło.

Istotnym testem dla pary będzie środowe posiedzenie FOMC – pierwsze pod przewodnictwem Kevina Warsha. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami będzie starał się nadać decyzji względnie gołębi wydźwięk, presja nad dolara może się zwiększyć. Dla inwestorów ważniejsze może być jednak to czy do swoich poglądów zdoła przekonać innych członków Komitetu.

Dolar amerykański (USD)

Majowy odczyt inflacji nie wstrząsnął rynkiem, choć warto zaznaczyć, że wykazał wzrost miary bazowej o zaledwie 0,2% w skali miesiąca. W obliczu wieści o osiągnięciu przez USA oraz Iran porozumienia, jest to informacja wyjątkowo istotna, może bowiem wspierać narrację o braku konieczności podwyżek stóp procentowych, którą najprawdopodobniej forsować będzie w środę Kevin Warsh. Nowemu prezesowi FOMC sprzyja także ustabilizowanie się sytuacji na rynku pracy.

Wykres 1: Wkład do miesięcznej zmiany inflacji CPI w USA (maj 2026)

Źródło: XTB Research, 15.06.2026

O ile jesteśmy w stanie uwierzyć w istotny zwrot w zakresie retoryki prezentowanej podczas wieńczącej posiedzenie konferencji prasowej, mało prawdopodobne wydaje się na ten moment to, że nowemu prezesowi uda się przekonać do swoich poglądów innych członków. Zwłaszcza, że prawo do głosu przejął po jedynym ultragołębiu, Stephenie Miranie. Pewnego rodzaju weryfikację sentymentu panującego w Komitecie będzie publikowany w środę Dot Plot, czyli projekcja stóp procentowych.

Euro (EUR)

Christine Lagarde przyzwyczaiła nas raczej do komunikatów, które nie wnoszą zbyt wiele do dyskusji o dalszej ścieżce stóp procentowych EBC. Tym bardziej zaskakujące wydaje się więc to, że w czwartek zdecydowała się uderzyć w jastrzębie tony. Podkreśliła, że “nie jesteśmy środowisku w którym wzrost gospodarczy jest nieobecny albo istotnie zagrożony”. Zaznaczyła także, że konsumpcja może rosnąć mocniej niż inne czynniki wspierające wzrost, po części ze względu na dodatni w ujęciu realnym wzrost płac).

Wykres 2: Inflacja CPI i wzrost płac w strefie euro (2010 - 2026)

Źródło: XTB Research, 15.06.2026

Repricing, którego dokonał po posiedzeniu rynek nie okazał się trwały, za czym stoją wieści o osiągnięciu porozumienia między USA oraz Iranem. Rynek wycenia obecnie już nie dwie, a jedną dodatkową podwyżkę stóp przed końcem roku. Choć ciężko porównywać to bezpośrednio do sytuacji z 2008 r., kiedy przedwczesnych podwyżek stóp procentowych dokonała Rada pod przewodnictwem Jean-Claude’a Trichet, oczekiwania wciąż wydają nam się nadmierne. Jeśli dostaniemy kolejne dowody na słabość gospodarki wspólnego bloku, bądź odnotujemy pogłębienie spadków cen surowców energetycznych, rynek powinien dokonać w tym zakresie korekty.

Polski złoty (PLN)

Choć kluczowe dla złotego pozostają czynniki zewnętrzne, to dość mocny repricing w zakresie stóp procentowych wyraźnie mu ciąży. Zgodnie z tym co zarysowywaliśmy w poprzednich tygodniach, inwestorzy zrewidowali swoje wyceny i obecnie w zasadzie nie spodziewają się w tym roku podwyżek.

Wykres 3: PLN FRA 6X9 i WIBOR 3M (2026)

Źródło: Bloomberg, 15.06.2026

Para EURPLN po chwilowym przebiciu poziomu 4,26 wróciła do środka bardzo wąskiego przedziału w którym znajduje się od połowy kwietnia. Jeśli w Cieśninie Ormuz w sposób trwały udrożniony zostanie ruch statków, aprecjacja złotego (oraz innych walut rynków wschodzących) powinna być kontynuowana. Zaufanie względem działań prezydenta Trumpa jest obecnie wśród inwestorów niskie, co widzimy choćby w relatywnie niewielkiej zmienności, którą tak istotne ogłoszenie przyniosło na rynku walutowym.

Waluty G10

Wykres 4: Notowania walut G10 [vs. USD] (05.06 - 12.06)

Źródło: Bloomberg, 15.06.2026

Spadki cen ropy naftowej oraz LNG ciążyły w minionym tygodniu walutom surowcowym, tj. koronie norweskiej oraz dolarowi kanadyjskiemu. Słabo radziły sobie także tradycyjne safe haven – frank szwajcarski, jen japoński oraz dolar amerykański. Po weekendowym ogłoszeniu porozumienia między USA oraz Iranem obserwowaliśmy pogłębienie zarysowanych wyżej trendów.

Pozostałe waluty – za wyjątkiem dolara australijskiego i korony szwedzkiej (choć w przypadku tej drugiej deprecjacja wynika głównie z niekorzystnych punktów odcięcia czasowego) – plasowały się w wąskim przedziale.

Waluty EM

Wykres 5: Notowania wybranych walut EM [vs. USD] (29.05 - 05.06)

Źródło: Bloomberg, 15.06.2026

Także i na rynkach wschodzących królowały ruchy związane ze spadkami cen surowców energetycznych. Zyskiwały waluty najmocniej obciążone możliwością długotrwałej niedrożności Cieśniny Ormuz – południowokoreański won, brazylijski real, południowoafrykański rand, a także węgierski forint.

Dobrze radziły sobie także peso. To chilijskie zyskiwało na rosnących cenach miedzi. Kolumbijskie w dalszym ciągu wspierane było przez kwestie polityczne – 21 czerwca odbędzie się druga tura w wyborów w której zwycięstwo najprawdopodobniej odniesie prawicowy Abelardo De La Espriella.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB