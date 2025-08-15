Poranna odprawa (15.08.2025)

- Sentyment na rynkach akcji jest dziś w dalszym ciągu pozytywny, a rynek nie przestraszył się wczorajszego, wysokiego odczytu inflacji PPI z USA, który zaskoczył najmocniejszym wzrostem od 2 lat (usługi wzrosły o 1.1% m/m, a ceny produkcji o 0.9%)
- Indeksy amerykańskie rosną; US30 notuje ponad 0,5% wzrost i sięga po nowe ATH na poziomie 45,352 punktów. VIX otworzył się po rolowaniu z prawie 17% luką wzrostową. Głównym odczytem makro dnia jest sprzedaż detaliczna z USA, którą poznamy o 14:30
- Głównym wydarzeniem dnia jest spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, na Alasce, ale pierwsze, oficjalne komentarze ze szczytu napłyną prawdopodobnie dopiero koło 21:30, polskiego czasu.
- Dolar nieznacznie osłabia się po wczorajszym umocnieniu, a rynek nie jest już pewien obniżki stóp o 25 pb we wrześniu.
- Trump wspomniał, że Stany Zjednoczone rozważają zakup niedoprecyzowanej ilości udziałów w spółce Intel, na co kurs zareagował kilkuprocentowym wzrostem. Wg. nieoficjalnych źródeł celem byłoby wsparcie krajowej produkcji chipów i powstanie hubu w Ohio (który Intel obiecuje wybudować od lat).
- Podobnie pozytywny sentyment obserwujemy na rynku europejskim, gdzie zyskują główne indeksy, w tym niemiecki DAX. Futures na azjatyckie benchmarki są mieszane; JP225 zyskuje ponad 1%, ale indeksy chińskie tracą po słabych danych z Chin
- Sprzedaż detaliczna w Chinach, w lipcu wzrosła o 3,7% r/r wobec 4,6% prognoz i 4,8% poprzednio, a produkcja przemysłowa o 5,7% r/r wobec 6% oczekiwań i 6,8% r/r w czerwcu. Stopa bezrobocia wzrosła o 5,2% wobec 5% w czerwcu i bardziej, niż 5,1% oczekiwane, a inwestycje w aglomeracjach odnotowały 1,6% wzrost r/r podczas gdy oczekiwano 2,6% po 2,7% w czerwcu
- Bitcoin rośnie o 1%, a na rynku crypto najlepiej radzą sobie Cardano, Dogecoin i Avalanche. Ethereum odbija ponad 4% po wczorajszym spadku i wraca do 4660 USD. Sekretarz Skarbu USA Bessent stwierdził, że Bitcoiny w posiadaniu rządu USA, będą służyć jako rezerwa strategiczna.
- NATGAS rośnie o ponad 1%, a ropa nieznacznie traci. Zmienność kontraktów na surowce rolne i metale przemysłowe jest bardzo ograniczona. Na rynku metali szlachetnych wyróżnia się platyna, która zyskuje ponad 0,7%
- Donald Trump przekazał wczoraj, że Brazylia jest bardzo złym partnerem handlowym USA, a Meksyk i Kanada 'zrobią to, czego zechcą od nich Stany Zjednoczone'. Stwierdził też, że jeśli szczyt z Rosją pójdzie pomyślnie, bardzo szybko zorganizuje drugi, być może z udziałem europejskich polityków
- Negocjator umów handlowych z Japonii, Akazawa przekazał, że kraj ponosi bardzo negatywne konsekwencje amerykańskich ceł, a rząd wyda raport w tej sprawie w połowie września. Podobnie raport Fitch stwierdził, że japońscy i koreańscy producenci aut są poszkodowani
