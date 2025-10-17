Poranna odprawa (17.10.2025)

Prezydent Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin odbyli w czwartek, 16 października, kolejną telefoniczną w tym roku. Podczas rozmowy Trump zaproponował Budapeszt jako miejsce przyszłego szczytu, co zostało przyjęte pozytywnie przez Putina. Omówiono również sytuację na Ukrainie, gdzie Putin podkreślił strategiczną przewagę wojsk rosyjskich i ostrzegł przed konsekwencjami dostarczenia przez USA rakiet Tomahawk na Ukrainę.

Indeksy amerykańskie rozpoczęły wczorajszą sesję na plusie, jednak większość wzrostów została skasowana w drugiej połowie dnia. Do pogorszenia nastrojów przyczyniła się silna przecena w sektorze bankowym, szczególnie wśród instytucji regionalnych. Akcje Zions Bancorporation spadły o 13% po ujawnieniu istotnej opłaty z tytułu złych kredytów udzielonych kilku kredytobiorcom

Na rynku farmaceutycznym pojawiły się nowe napięcia , a akcje firm Novo Nordisk i Eli Lilly zanotowały spadki po wypowiedziach byłego prezydenta Donalda Trumpa. Trump zasugerował możliwość obniżenia cen leków na odchudzanie, określając Ozempic jako „lek odchudzający” i deklarując, że jego cena „znacznie się obniży” i „spadnie dość szybko”.

Europejskie indeksy giełdowe notują spadki, z powodu rosnących obaw o stabilność sektora bankowego oraz oczekiwań na publikację danych o inflacji w strefie euro. Rynek obawia się, że dalsze napięcia w sektorze bankowym mogą wpłynąć na całą gospodarkę regionu. Dodatkowo, publikacja danych o inflacji w strefie euro może dostarczyć wskazówek dotyczących przyszłej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.

Z powodu zamknięcia rządu raport PPI za wrzesień prawdopobobnie nie zostanie opublikowany.

Dziś, odbędą się wystąpienia dwóch kluczowych postaci z banków centralnych: Alberto Musalema, prezesa Federal Reserve Bank of St. Louis, oraz Huw Pilla, głównego ekonomisty Bank of England.

Azjatyckie rynki akcji rozpoczęły piątkową sesję pod wyraźną presją, kontynuując słabsze nastroje z Wall Street. Indeks Nikkei 225 stracił 1,28% , Hang Seng w Hongkongu spadł o 1,59%, a Shanghai Composite obniżył się o 1,00% . Australijski S&P/ASX 200 również zanotował spadek, kończąc dzień 0,75% poniżej poprzedniego zamknięcia.

Na rynku walutowym euro umocniło się względem dolara, przekraczając poziom 1,1710 USD/EUR , co wynika ze względnej siły euro oraz oczekiwań na wolniejsze tempo luzowania polityki monetarnej w strefie euro.

Frank szwajcarski również zyskał na wartości, a kurs USD/CHF zniżył się do okolic 0,7900, wskazując na wzrost popytu na bezpieczne aktywa.

Jen japoński pozostawał pod presją, osłabiając się wobec dolara i euro, co potęgowały spekulacje dotyczące możliwej interwencji Banku Japonii.

W Chinach natomiast PBOC ustalił kurs referencyjny juana na poziomie 7,0949 za dolara , co było nieco mocniejsze od prognoz, sygnalizując delikatne wsparcie dla chińskiej waluty w obliczu napięć handlowych i zmienności na globalnych rynkach.

Neel Kashkari z Fed Minneapolis potwierdził oczekiwania na dwa kolejne „ubezpieczeniowe” cięcia stóp przed końcem roku , zaznaczając, że gospodarka jest silniejsza niż się wydaje. Jego wypowiedzi tonują nastroje, sugerując umiarkowane, a nie agresywne luzowanie polityki pieniężnej.

Westpac podkreśla, że listopadowe posiedzenie RBA pozostaje „w pełni otwarte” po danych z rynku pracy w Australii.

Japońska LDP i opozycyjna partia CDP uzgodniły przeprowadzenie głosowania ws. nowego premiera Japonii 21 października.

Złoto kontynuuje dynamiczny rajd, notując wzrosty przekraczające 100 USD dziennie i osiągając rekordowe poziomy powyżej 4300 USD za uncję. Popyt na metal pozostaje silny nawet przy lokalnych cofnięciach, co sugeruje, że inwestorzy wciąż traktują go jako główne aktywo defensywne w bieżącym otoczeniu.

Bitcoin kontynuuje spadki, zniżkując poniżej poziomu 107 000 USD, co jest wynikiem rosnącej awersji do ryzyka na rynkach globalnych. Inwestorzy wycofują się z kryptowalut na rzecz tradycyjnych aktywów bezpiecznych, takich jak złoto, co wpływa na dalszy spadek ceny BTC