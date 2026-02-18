Poranna odprawa (18.02.2026)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiegła w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Australijski indeks AU200.cash zyskuje 0,18%, japoński JP225 zyskuje 0,22%, a singapurski SG20cash zyskuje 0,17%. Chińskie rynki pozostają zamknięta z powodu święta chińskiego Nowego Roku.
-
Dolar nowozelandzki był najsłabszą walutą w Azji po tym, jak Bank Rezerw Nowej Zelandii utrzymał stopę OCR na poziomie 2,25% i przyjął nieco bardziej gołębi ton, niż oczekiwał rynek.
-
Zaktualizowana ścieżka stóp dopuszcza możliwość podwyżki pod koniec 2026 r.. Jednak nowa prezes Anna Breman podkreśliła, że polityka pozostanie akomodacyjna „przez pewien czas”, a ewentualne zacieśnianie będzie uzależnione od wyraźnie silniejszego wzrostu i inflacji.
-
Warunkowy charakter tej ścieżki ograniczył oczekiwania dotyczące rentowności krótkiego końca krzywej i wywarł presję na NZD.
-
AUD osłabił się w ślad za NZD, choć skala spadków była mniejsza.
-
Eksport Japonii wzrósł w styczniu o 16,8% r/r, notując najszybsze tempo wzrostu od ponad trzech lat, głównie dzięki silniejszym wysyłkom do Chin przed obchodami Chińskiego Nowego Roku.
-
Choć nagłówkowy odczyt był imponujący, analitycy podkreślają, że wzrost ten najprawdopodobniej odzwierciedla sezonowe zniekształcenia, a nie strukturalne przyspieszenie popytu zewnętrznego. Nastroje wśród producentów poprawiły się w lutym.
-
Jen osłabił się umiarkowanie w trakcie sesji, choć ruchy pozostały ograniczone przy relatywnie niskiej płynności. Władze nadal sygnalizują czujność wobec nadmiernych i chaotycznych ruchów walutowych.
-
W Australii płace w IV kwartale wzrosły o 0,8% k/k, zgodnie z oczekiwaniami i poprzednim odczytem, a roczna dynamika utrzymała się na poziomie 3,4%. Dane wskazują na stabilną dynamikę wynagrodzeń, bez oznak ponownego przyspieszenia.
-
Złoto powróciło powyżej poziomu 4 900 USD, kontynuując strukturalny trend wzrostowy wspierany przez niepewność geopolityczną i polityczną.
-
MFW wezwał Japonię do kontynuowania stopniowych podwyżek stóp w kierunku poziomu neutralnego do 2027 r. oraz ostrzegł przed obniżką podatku konsumpcyjnego, argumentując, że luzowanie fiskalne mogłoby zagrozić stabilności zadłużenia.
PILNE: Inflacja PCE w USA powyżej oczekiwań! 🔥🚨
PILNE: EURUSD w górę 📈 PMI strefy euro i Niemiec powyżej prognoz
Kalendarz ekonomiczny: PMI z Europy oraz inflacja PCE, PKB i PMI Stanów Zjednoczonych
Poranna odprawa (20.02.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.