Przegląd rynkowy: Europejskie indeksy rosną mimo słabości Wall Street 🚩Słabe dane ZEW z Niemiec

Na europejskim rynku nastroje są przeważnie optymistyczne, a trzy największe indeksy: FTSE, DAX i CAC40 notują niewielkie wzrosty; świetnie radzą sobie walory z sektora surowcowego. Jednocześnie kontrakty na indeksy amerykańskie wskazują na niższe otwarcie Wall Street; US500 i US100 tracą w przedziale -0,1 do -0,3%; wszystkie akcje 'Magnificent 7' notowane są niżej przed otwarciem giełdy w USA.
Nastroje gospodarcze ZEW z gospodarki Niemiec wypadły sporo poniżej prognoz,a w strefie euro wykazały niewielki spadek względem poprzedniego miesiąca. Wcześnie publikowana inflacja CPI z Niemiec wskazała na 2,1% r/r wzrost i -0,1% spadek m/m - zgodnie z oczekiwaniami.
- Strefa euro – Indeks oczekiwań ZEW: 39,4 (Poprzednio: 40,8)
- Niemcy, EW: Ocena bieżącej sytuacji: -65,9 (Prognoza: -65,9, Poprzednio: -72,7)
- Niemcy, ZEW: Nastroje gospodarcze: 58,3 (Prognoza: 65,2, Poprzednio: 59,6)
Dane z brytyjskiego rynku pracy wypadły słabo, stopa bezrobocia wzrosłą z 5,1% do 5,2%, a zmiana zatrudnienia wskazała na spadek o 11 tys. etatów (choć oczekiwano spadku aż o 20 tys.). W efekcie pod presją znalazł się brytyjski funt szterling.
Srebro traci ponad 2%, a złoto cofa się o 1% do 4930 USD za ucję. Nastroje na rynku kryptowalut są wciąż bardzo słabe; Ethereum notowane jest poniżej 2 tys. USD, a Bitcoin konsoliduje w pobliżu 68 tys. USD.
Najnowsze wyniki ankiety Bank of America Fund Manager Survey (luty 2026) wskazują, że globalni inwestorzy pozostają „zdecydowanie byczy”, ale dalsze wzrosty cen aktywów w I kwartale są trudniejsze. Badanie obejmuje ok. 200–400 instytucjonalnych zarządzających funduszami (hedge funds, fundusze emerytalne, TFI), którzy zarządzają setkami miliardów dolarów.
-
Przeważenie surowców najwyższe od maja 2022 r.
-
Przeważenie akcji najwyższe od grudnia 2024 r.
-
Największy optymizm wobec zysków spółek od sierpnia 2021 r., ale jednocześnie rekordowa liczba inwestorów uważa, że firmy „nadmiernie inwestują”.
-
Pęknięcie bańki na AI wskazywane jako największe ryzyko skrajne (tzw. tail risk).
-
Długie pozycje w złocie to najbardziej „zatłoczony” trade na rynku.
-
Rekordowe krótkie pozycje na dolarze amerykańskim -najbardziej niedźwiedzie nastawienie od 2012 r. Inwestorzy są bardzo negatywnie nastawieni do USD z powodu narracji o de-dolaryzacji (nie w pełni potwierdzonej w danych) oraz gołębich oczekiwań wobec Fed.
-
Według zarządzających funduszami w 2026 r. dolar może jednak odbić, np. przy poprawie sytuacji na rynku pracy w USA lub bardziej gołębim zwrocie innych banków centralnych w reakcji na słabsze dane makro.
Źródło: xStation5
Co pokazał protokół ze styczniowego posiedzenia Fed? 🗽
Podsumowanie dnia: Wzrosty na ropie i Wall Street 📈EURUSD traci 0,5%
Złoto zyskuje 2,5% i zbliża się do 5000 USD za uncję 📈
Komentarz giełdowy: AI bierze rynek hardware za zakładnika
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.