Przegląd rynkowy: Europejskie indeksy rosną mimo słabości Wall Street 🚩Słabe dane ZEW z Niemiec

Na europejskim rynku nastroje są przeważnie optymistyczne, a trzy największe indeksy: FTSE, DAX i CAC40 notują niewielkie wzrosty; świetnie radzą sobie walory z sektora surowcowego. Jednocześnie kontrakty na indeksy amerykańskie wskazują na niższe otwarcie Wall Street; US500 i US100 tracą w przedziale -0,1 do -0,3%; wszystkie akcje 'Magnificent 7' notowane są niżej przed otwarciem giełdy w USA.

Nastroje gospodarcze ZEW z gospodarki Niemiec wypadły sporo poniżej prognoz,a w strefie euro wykazały niewielki spadek względem poprzedniego miesiąca. Wcześnie publikowana inflacja CPI z Niemiec wskazała na 2,1% r/r wzrost i -0,1% spadek m/m - zgodnie z oczekiwaniami.