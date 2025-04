Poranna odprawa (18.04.2025)

Rynki azjatyckie w większości wyżej w piątkowym handlu - japoński Nikkei 225 zyskał 0,6%, a południowokoreański Kospi wzrósł o 0,3%. Tajwański Taiex skoczył o 0,8%, wspierany przez zyski w sektorze technologicznym. Chiński Shanghai Composite wyłamał się z trendu, spadając o 0,3%. Wiele innych rynków było zamkniętych z powodu świąt wielkanocnych.

Bazowa inflacja w Japonii przyspiesza do 3,2% w marcu, napędzana utrzymującymi się wzrostami cen żywności. Bazowy wskaźnik CPI zgodny z prognozami rynkowymi przyspieszył z lutowego wzrostu o 3%. To trzeci rok z rzędu, gdy inflacja przekracza 2-procentowy cel Banku Japonii, co komplikuje przyszłotygodniową decyzję w sprawie polityki pieniężnej, gdyż bank centralny waży rosnącą presję cenową wobec ryzyka związanego z amerykańskimi cłami.

Trump sygnalizuje potencjalne złagodzenie eskalacji ceł, stwierdzając: "Nie chcę, żeby były wyższe, bo w pewnym momencie dochodzisz do punktu, w którym ludzie przestają kupować". Sugeruje to zmniejszony apetyt na podwyżki ceł po silnej reakcji rynków na ich wprowadzenie 2 kwietnia, choć utrzymał 145-procentowe cła na chińskie importy.

Netflix dostarcza silne wyniki za I kwartał z przychodami na poziomie 10,54 mld USD (wzrost o 13% rok do roku) i zyskiem na akcję 6,61 USD, co przekroczyło oczekiwania analityków. Spółka prognozuje przychody w II kwartale na poziomie 11,04 mld USD, powyżej prognoz Wall Street, i utrzymuje całoroczną prognozę pomimo niepewności gospodarczych. Netflix wyróżnia się na tle Big Tech, z akcjami rosnącymi o 9,2% od początku roku, w porównaniu do spadków o ponad 17% dla Apple, Amazona i Alphabetu.

Indonezja proponuje zwiększenie importu z USA, aby uniknąć ceł - minister gospodarki Airlangga Hartarto ogłosił plany zwiększenia importu z USA o kwotę do 19 mld USD, w tym około 10 mld USD importu energii. Indonezja zwiększy zakupy amerykańskich produktów rolnych i dóbr kapitałowych, aby wyeliminować nadwyżkę handlową z Waszyngtonem i uniknąć 32-procentowego cła, obecnie wstrzymanego na 90 dni.

Ropa odrabia część strat - amerykańska ropa benchmarkowa zyskała 2,18 USD do 64,01 USD za baryłkę, a ropa Brent wzrosła o 2,11 USD do 67,96 USD. Akcje spółek energetycznych wzrosły w odpowiedzi - Diamondback Energy skoczyło o 5,7%, a Halliburton wzrósł o 5,1%. Handel został wstrzymany w piątek ze względu na weekend wielkanocny.