Poranna odprawa (18.12.2025)

Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiegła w mieszanych nastrojach. Jednak zauważalnie lepszych niż końcówka sesji kasowej na Wall Street. Indeksy z Chin zyskują między 0,10-0,40%, japoński JP225 traci 0,20%, a singapurski indeks SG20cash zyskuje 0,07%.

Nastroje na Wall Street lekko się poprawiły po publikacji wyników finansowych Micron. Akcje spółki zyskały 8% w handlu po zamknięciu sesji. Nowa prognoza Micron zakłada skorygowany zysk za drugi kwartał na poziomie 8,42 USD na akcję, niemal dwukrotnie wyżej od oczekiwań.

Micron uspokoił rynek i potwierdził, że ograniczona podaż pamięci oraz rosnący popyt na centra danych AI gwałtownie windują ceny. Kierownictwo ostrzegło, że rynek pozostanie niedostatecznie zaopatrzony co najmniej do 2026 r., a wielu klientów otrzymuje znacznie mniej pamięci, niż zamawia.

Firma negocjuje wieloletnie kontrakty, zwiększa nakłady inwestycyjne na 2026 r. do 20 mld USD oraz restrukturyzuje działalność.

Jen ponownie jest jedną ze słabszych walut G10. Główny sekretarz gabinetu Kihara powtórzył, że władze „uważnie obserwują” FX i długoterminowe rentowności, ale nie wysłał mocniejszego ostrzeżenia ani sygnału o możliwej interwencji.

PKB Q3 Nowej Zelandii przewyższyło oczekiwania, z wzrostem produkcyjnym +1,1% k/k vs 0,9% prog., a PKB wydatkowym +1,3% k/k. Odbicie było szerokie, napędzane inwestycjami, choć konsumpcja gospodarstw domowych pozostawała słabsza.

W ujęciu rocznym produkcja jest nadal 0,5% poniżej poziomu sprzed roku, więc ożywienie pozostaje niepełne.

Prezydent Trump ogłosił jednorazową „dywidendę wojownika” w wysokości 1 776 USD dla każdego czynnego żołnierza USA, z wypłatą przed świętami. Przy około 1,4 mln odbiorców transfer wart ok. 2,5 mld USD ma niewielki wpływ makro, ale duże znaczenie polityczne.

Waszyngton zatwierdził rekordowy pakiet sprzedaży broni dla Tajwanu o wartości ponad 10 mld USD. Obejmuje m.in. 82 HIMARS, 420 ATACMS, około 4 mld USD w haubicach samobieżnych oraz ponad 1 mld USD w dronach, znacząco wzmacniając zdolności uderzeń dalekiego zasięgu Tajwanu. Decyzja niemal na pewno wywoła ostrą reakcję Pekinu i zwiększy napięcia w relacjach USA–Chiny.

Bank Anglii ogłosi dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że BOE obniży stopę bankową o 25 pb do 3,75%.

Podbną decyzję podjemie również Europejski Bank Centralny, który prawdopodobnie utrzyma stopy bez zmian, sygnalizując, że główny etap luzowania dobiegł końca.

Coinbase ogłosił duże rozszerzenie platformy, dodając bezprowizyjny handel akcjami i ETF-ami w USA oraz integrując rynki predykcyjne i instrumenty pochodne obok krypto. Firma zapowiedziała również przyszłe tokenizowane akcje i handel 24/7 jako element pełnej digitalizacji tradycyjnych rynków w formie on-chain.

