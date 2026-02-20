Poranna odprawa (20.02.2026)

-
Ropa naftowa osiągnęła 6-miesięczne maksima, a globalne rynki akcji znalazły się pod presją, ponieważ rosnące napięcia wokół Iranu pogorszyły apetyt na ryzyko. Brent wzrósł o 0,5% do 72 USD za baryłkę po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Iran ma maksymalnie 15 dni na osiągnięcie porozumienia nuklearnego, a USA rozlokowały dodatkowe siły marines na Bliskim Wschodzie. Tygodniowy wzrost notowań ropy przekracza obecnie 6%.
Poza geopolityką inwestorzy skoncentrują się na piątkowych danych z USA dotyczących aktywności gospodarczej i inflacji PCE. Uwagę zwiększyły minutes z ostatniego posiedzenia Fed, które potwierdziły utrzymujące się obawy decydentów o presję cenową. Sąd Najwyższy USA wyznaczył piątek jako kolejny dzień ogłaszania orzeczeń dot. taryf celnych, a rynki globalne oczekują na decyzję w tej sprawie.
Na rynku akcji w Azji dominowała ostrożność: szeroki indeks MSCI Asia spadł 0,4% po podobnych zniżkach na Wall Street. Jednocześnie kontrakty terminowe na indeksy w USA i Europie rosną o ok. 0,3%, co może sugerować pewnną stabilizację nastrojów po początkowej fali awersji do ryzyka.
Na tle globalnym wyróżnia się Korea Południowa: lokalny rynek akcji wzrósł o 2%, umacniając pozycję najlepiej zachowującego się rynku akcji na świecie w ujęciu. Wzrosty nieprzerwanie napędzają walory Samsunga i SK Hynix, korzystających na napięciach rynku układów pamięci.
Dolar zmierza po najlepszy tydzień od czterech miesięcy, a rynek nadal ogranicza wycenę przyszłych obniżek stóp Fed. Wsparciem dla USD pozostaje także popyt na bezpieczne aktywa w warunkach podwyższonego ryzyka geopolitycznego i drożejąca ropa, grożąca powrotem presji inflacyjnej i długą pauzą Fed.
Donald Trump ogłosił, że „poleca Sekretarzowi Wojny oraz innym właściwym resortom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i odtajniania rządowych dokumentów dotyczących obcych i pozaziemskich form życia, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) oraz niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)”.
OIL (wykres, D1)
Ropa dwukrotnie zareagowała wsparciem w obszarze 58 - 60 USD za baryłkę i ma zasobą 20% odbicie. Wcześniej powyżej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 rosła w grudniu 2024 i czerwcu 2025 roku 0 za każdym razem jednak kończyło się to zwycięstwem podaży.
Źródło: xStation5
