Podsumowanie dnia: umiarkowane ryzyko, umiarkowane spadki

- Sesja w USA przebiegła w negatywnym nastroju, jednak skala spadków była ograniczona. Większość indeksów zredukowała straty do maks. 0,5%. Pod koniec sesji Dow zamienił się miejscami z Russellem, stając się liderem spadków. Kontrakty na indeks przemysłowy spadają o ok. 0,7%.
- Z USA napływa szereg istotnych danych makroekonomicznych. Polityka handlowa Donalda Trumpa przynosi coraz mniejsze efekty: import rośnie i deficyt handlowy się zwiększa, a eksport spada.
- Wstępne wnioski o zasiłek spadają bardziej od oczekiwań, do 206 tys. Ponowne wnioski o zasiłek rosną powyżej oczekiwań, do 1,869 mln.
- Indeks produkcyjny Fed z Filadelfii rośnie znacznie powyżej oczekiwań, do 16,3.
- Blue Owl Capital wstrzymuje wypłaty dla jednego ze swoich prywatnych funduszy, co rozbudza niepokój inwestorów o kondycję i płynność rynku prywatnego kredytu. Sama spółka traci ponad 8% po tej decyzji.
- Pod kreską zamyka się również Europa. Wszystkie główne indeksy Starego Kontynentu notują straty. Liderem spadków jest włoski FTSE MIB, spadający o ponad 1%. Najlepiej poradził sobie szwajcarski SMI, redukując spadki do 0,2%.
- Grupa Airbus opublikowała wyniki powyżej oczekiwań, jednak liczba dostarczonych samolotów spadła. Akcje spółki straciły ok. 6%. Spadki po wynikach w Europie zaliczyły również Renault oraz Rio Tinto.
- Na rynku walutowym można obserwować niewielkie osłabienie franka szwajcarskiego, który traci ok. 0,2–0,3% wobec głównych par walutowych. Spadki ograniczone do 0,2% notuje również funt brytyjski.
- Na rynku surowców rolnych wyróżnia się kakao, które spada dziś o ponad 7%. Uporczywa nadpodaż sprowadziła ceny do poziomów niewidzianych od 2023 roku.
- Rynek wyraźnie obawia się konfrontacji USA z Iranem oraz potencjalnych problemów z żeglugą i wydobyciem w okolicy cieśniny Ormuz. Ceny ropy wspierają też dane o zapasach, które niespodziewanie i wyraźnie spadły o 9 mln baryłek. Ceny ropy rosną dziś o 2%; ropa WTI osiąga 66 dolarów za baryłkę.
- Na rynku metali szlachetnych istotne ruchy cenowe notuje jedynie pallad, z przeceną rzędu 2%.
- Rynek kryptowalut ma za sobą kolejny dzień zdominowany przez spadki. Ethereum ogranicza je do ok. 0,4%, a cena wynosi ok. 1940 dolarów. Bitcoin nieznacznie rośnie, utrzymując cenę w okolicy 66 800 dolarów.
