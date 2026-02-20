US500: Wall Street łapie zadyszkę mimo rekordowego od 3 lat wzrostu przychodów 📊

US500 próbuje się stabilizować po spadkach i jest to dobry moment, by spojrzeć jak przebiega sezon wyników za IV kwartał 2025 r.: amerykańskie spółki znów przyspieszają wzrost - nie tylko zysków, ale także sprzedaży, która 'fundamentalnie' jest co najmniej równie istotnym wskaźnikiem, co zyski. Dynamika wzrostu przychodów dla S&P 500 wynosi obecnie 9% r/r i jest najwyższa od 3 lat; jeśli ten poziom się utrzyma do końca sezonu raportowania, będzie to najwyższy wzrost przychodów od III kw. 2022 r. (11,0%). Co istotne, rewizje w trakcie sezonu idą w górę. 9% r/r - aktualna dynamika przychodów S&P 500 za Q4

7,8% - oczekiwania na 31 grudnia 2025

6,5% - oczekiwania na 30 września 2025

10 z 11 sektorów raportuje wzrost przychodów r/r

3 sektory z dwucyfrową dynamiką: Information Technology, Communication Services, Health Care Największy wkład mają te cztery sektory Technologia informacyjna Dynamika przychodów wzrosła do 20,6% z 17,9%

Kluczowe pozytywne zaskoczenia: Apple: 143,76 mld USD vs 138,39 mld USD oczekiwań Super Micro Computer: 12,68 mld USD vs 10,42 mld USD Microsoft: 81,27 mld USD vs 80,31 mld USD

Ochrona zdrowia Dynamika wzrosła do 10,3% z 9,0%

Pozytywne niespodzianki: Cigna: 72,50 mld USD vs 70,31 mld USD CVS Health: 105,69 mld USD vs 103,70 mld USD Eli Lilly: 19,29 mld USD vs 17,94 mld USD Centene: 49,73 mld USD vs 48,39 mld USD

Usługi komunikacyjne Dynamika wzrosła do 12,2% z 10,2%

Kluczowe raporty: Alphabet: 113,83 mld USD vs 111,32 mld USD Meta: 59,89 mld USD vs 58,46 mld USD

Przemysł Dynamika wzrosła do 7,8% z 5,8%

Pozytywne zaskoczenia: Boeing: 23,95 mld USD vs 22,60 mld USD RTX: 24,24 mld USD vs 22,69 mld USD Caterpillar: 19,13 mld USD vs 17,85 mld USD

Inne spółki z istotnie lepszymi wynikami r/r Apollo Global Management: 9,86 mld USD vs 4,77 mld USD

Phillips 66: 36,33 mld USD vs 33,86 mld USD

Amazon: 213,39 mld USD vs 211,44 mld USD

Ford: 45,90 mld USD vs 43,60 mld USD Co dalej? Prognozy już chłodniejsze Analitycy zakładają spowolnienie dynamiki przychodów w 2026 r.: Q1 2026: 8,7% r/r

Q2 2026: 7,9%

Q3 2026: 7,3%

Q4 2026: 7,4% US500 (D1 interwał) Sezon wyników wg. danych zbieranych przez FactSet przebiega bardzo dobrze, ale widzimy, że nie przekłada się to na przyspieszenie wzrostów w kontraktach na S&P 500. Trend ten możemy uznać za w pewnej mierze niepokojący, bo sugerować może, że 'wyceny' wyprzedziły sezon wyników a spółki wycenione są już 'perfekcyjnie', zostawiając mniejszy potencjał do wzrostów. Z drugiej strony zarówno dynamika zysków jak i przychodów zdecydowanie bronią relatywnie wysokich wycen przedsiębiorstw w USA. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.