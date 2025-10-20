Poranna odprawa (20.10.2025)

- Indeksy giełdowe z Wall Street w trakcie piątkowej sesji zachowywały się mieszanie. Na początku obserwowaliśmy spadki, głównie ze względu o obawy dotyczące problemów banków regionalnych, co ostatecznie zakończyło się spadkami na indeksie małych spółek Russell 2000.
- Obawy w sektorze banków regionalnych pojawiły się po ujawnieniu przypadków oszustw kredytowych w Zions Bancorporation i Western Alli
- Następnie Donald Trump wskazał, że nie zamierza nakładać ogromnych ceł na Chiny, a negocjacje handlowe trwają i w dalszym ciągu ma dojść do spotkania z prezydentem Chin na szczycie APEC na koniec października
- S&P 500 oraz Nasdaq zyskały ostatecznie w piątek nieco powyżej 0,5%, natomiast Russell 2000 spadł o 0,6%. Dzisiaj kontrakty terminowe na indeksy zyskują. US500 rośnie o 0,34%, natomiast US100 rośnie o 0,5%
- W Europie indeksy rosły dzięki optymizmowi wokół budżetu Francji i dobrym wynikom spółek defensywnych. Premier Francji Lecornu przetrwał dwukrotne głosowanie o wotum zaufania dla rządu
- Rentowności amerykańskich obligacji spadły do poziomu 4,0%, niemal najniżej od września zeszłęgo roku, przy narastającym oczekiwaniom na cięcie stóp procentowych oraz w obawie dotyczących banków regionalnych w USA
- EURUSD powraca do wzrostów po silnym cofnięciu na koniec sesji w piątek. Para znajduje się powyżej 1,1670.
- Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem omawiając warunki zakończenia wojny w Ukrainie, co wywołało spadek cen ropy na oczekiwaniach zwiększenia podaży. Jednocześnie doszło do spotkania między Trumpem oraz Zelenskim. Trump miał ponownie naciskać ukraińskiego prezydenta na akceptację utraty części terytoriów w zamian za zawieszenie broni. Trump dalej zastanawia się nad udostępnieniem pocisków Tomahawk dla Ukrainy
- Ropa naftowa nie reaguje na złamanie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Izrael oskarżył Hamas o ataki, co doprowadziło do bombardowania Strefy Gazy. Niemniej dzisiaj o poranku dochodzi do powtórnego wejścia w życie zawieszenia broni
- Bank Japonii sygnalizuje możliwość dalszego zacieśniania polityki, jeśli prognozy gospodarcze się poprawią. Spotkanie banku ma odbyć się na koniec tego miesiąca. Jednocześnie w Japonii kończą się umowy koalicyjne. Sytuacja na jenie uległa stabilizacji w ostatnich dniach i obecnie para USDJPY znajduje się w strefie 150-151
- Dane gospodarcze z Chin wypadają mieszanie. Sprzedaż detaliczna za wrzesień rośnie o 3,0% r/r, przy niższym oczekiwaniu 2,9% r/r, ale jest to spadek dynamiki z 3,4% r/r. Produkcja przemysłowa odbija mocniej do 6,5% r/r, przy oczekiwaniu 5,0% r/r oraz przy poprzednim poziomie 5,2% r/r
- Słabo wypadają dane dotyczące inwestycji. Inwestycje w środki trwałe od początku tego roku (YTD) spadają o 0,5% r/r, przy oczekiwaniu 0,2% r/r oraz przy poprzednim poziomie 0,5% r/r. Z kolei inwestycje na rynku nieruchomości (YTD) spadają aż o 13,9% r/r, przy oczekiwanym spadku 13,1% r/r oraz przy poprzednim poziomie - 12,9% r/r
- PKB w Chinach w ujęciu rocznym rośnie o 4,8% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, ale wolniej niż 5,2% r/r poprzednio. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 1,1% k/k, mocniej od oczekiwań na poziomie 0,8% k/k, wyrównując poprzednią dynamikę. Roczny wzrost jest najwolniejszy w tym roku, głównie ze względu na napięcia handlowe oraz problemy na rynku nieruchomości
- Stopy 1 roczne i 5 letnie w Chinach pozostają bez zmian na poziomach 3,0% i 3,5%
- Ceny nieruchomości w Chinach spadają o 0,41% m/m, co jest najszybszą dynamiką od 11 miesięcy
- Zdaniem Goldman Sachs Chiny w dalszym ciągu będą stosować rygorystyczną politykę dotyczącą metali ziem rzadkich, aż do 2028 roku, kiedy cześć inwestycji w USA rozpocznie wydobycie
- Inflacja w Nowej Zelandii rośnie do 3,0% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, z poziomu 2,7% r/r. Dane za III kwartał. Dane te znajdują się przy limicie górnym zakresu celu inflacyjnego, co może zmniejszyć perspektywy na dalsze cięcia stóp procentowych.
