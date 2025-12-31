NATGAS cofa się o 4% wobec ciepłego początku stycznia

Cena gazu ziemnego w USA cofa się w ostatnią sesję tego roku, co może być związane z realizacją zysków po odbiciu, które miało miejsce od lokalnego dołka zanotowanego 22 grudnia. Warto podkreślić, że przez pierwsze trzy tygodnie grudnia mieliśmy spadki zapasów o ponad 160 bcf, co jest niezwykle rzadkie jak na grudzień. Dzięki ostatniemu raportowi o zapasach do 19 grudnia, zapasy spadły pierwszy raz poniżj 5 letniej średniej od kwietnia. Z drugiej strony końcówka grudnia była już ciepła i takie temperatury mają utrzymać się przynajmniej do 13 stycznia. To oznacza, że spadki zapasów przez 3 najbliższe raporty nie powinny być już zbyt duże.

Choć sezonowe prognozy NOAA nie wskazują na nagły atak zimy, to jednak meteorolodzy wskazują na duże szanse obniżenia się temperatur po 13 stycznia. Co więcej, eksport gazu LNG osiąga rekordy, więc ogólny popyt na gaz może utrzymywać się na wysokich poziomach. Firmy prognozujące w USA wskazują na utrzymanie cen lub spadki w najbliższych 7-10 dniach, natomiast później wzrosty w perspektywie 30-45 dni. Warto pamięać, że gaz pozostaje w mocnym backwardation do kwietnia.

Prognozy pogody wskazują na wyższe temperatury niż standardowe w najbliższych 2 tygodniach. Źródło: NOAA

Cena zalicza dzisiaj potężne cofnięcie, co potencjalnie z wczorajszą świecą sugeruje formację spadającej gwiazdy. Jeśli cena zamknie się dzisiaj mocnymi spadkami, może to oznaczać zakończenie korekty wzrostowej w ostatnim trendzie spadkowym. Wtedy cena może przymierzać się do testu ważnego wsparcia w okolicach średnich 100 i 200 okresowych przy 3,6 USD/MMBTU.