Poranna odprawa (21.02.2025)

Inflacja w Japonii przyspieszyła w styczniu - bazowy wskaźnik CPI wzrósł o 3,2% rok do roku, przekraczając oczekiwania na poziomie 3,1%. Ogólna inflacja skoczyła do 4,0%, napędzana rosnącymi cenami żywności, w tym niemal trzykrotnym wzrostem cen kapusty. Dane te wzmocniły oczekiwania dalszego zacieśniania polityki monetarnej BOJ, choć rentowności japońskich obligacji spadły po tym, jak gubernator Ueda zobowiązał się do przeciwdziałania zbyt silnym ruchom rynkowym.