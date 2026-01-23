Poranna odprawa (23.01.2026)

Amerykańskie indeksy giełdowe po serii pozytywnych wiadomości zamknęły się na wyraźnych plusach. SP500 wzrósł o ponad 0,5%, Nasdaq o 0,9%, a Dow Jones o ponad 0,6%.

Głównymi motorami optymizmu były bez wątpienia informacje makroekonomiczne. Wzrost gospodarczy wyniósł 4,4%, a wnioski o zasiłek były niższe od wcześniejszych prognoz.

Inflacja PCE w USA utrzymała się na poziomie 2,8%, co wciąż jest uznawane za delikatnie podwyższone.

Bank Japonii, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał krótkoterminową stopę procentową na poziomie 0,75%, jednocześnie podnosząc prognozy inflacji bazowej, przy czym w zdaniu odrębnym zwrócono uwagę na narastające ryzyka inflacyjne.

Choć inflacja bazowa w Japonii wyhamowuje, nadal utrzymuje się powyżej celu Banku Japonii i wyniosła 2,4% w grudniu, wobec 3% w listopadzie.

Warto nadmienić, że wskaźnik PMI osiągnął najwyższy poziom od 17 miesięcy, sygnalizując powrót japońskiego przemysłu na ścieżkę wzrostu.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 6,9929 podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,9481.

Azjatyckie giełdy kończą tydzień na plusach z Nikkei 225 w Japonii zyskującym 0,29%, Hang Seng w Hongkongu rosnącym o 0,33%, Shanghai Composite w Chinach zwiększającym się o 0,27% i ASX 200 w Australii minimalnie rosnącym o 0,06%, podczas gdy KOSPI w Korei Południowej wyróżniał się wzrostem o 0,6%

Na rynku walutowym największa zmienność obserwowana jest na parze USD/JPY, która rośnie po decyzjach banków centralnych i publikacjach danych makroekonomicznych.

Na rynku ropy naftowej widoczna jest wyższa zmienność, ponieważ kontrakty Brent i WTI reagują na ostrzeżenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu „armady” w kierunku Iranu, co wywołało obawy o możliwe zakłócenia w dostawach z tego kluczowego producenta ropy.

Na rynku metali szlachetnych złoto i srebro zyskują na fali geopolitycznego napięcia. Złoto rosnące o 0,3% oscyluje wokół poziomu 4950 USD za uncję, natomiast srebro rosnące o 3% przebija 99 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut Bitcoin rośnie o około 0,3%, podczas gdy Ethereum pozostaje bez większych zmian.

Intel opublikował wyniki za IV kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków, jednak firma ostrzegła, że w kolejnym kwartale spodziewa się zdecydowanie niższych marż i przychodów

