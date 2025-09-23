Poranna odprawa (23.09.2025)

Rynki APAC zamknęły się dzisiaj mieszanie – Tokio święto (bez sesji), Hang Seng -0,9%, Shanghai Composite +0,5%, Australia S&P/ASX 200 -1%.

Wall Street futures lekko zyskują po poniedziałkowej sesji na plusie.

Euro Stoxx 50 Futures +0,1% przed otwarciem, po spadkach -0,3% na koniec dnia wczoraj.

Elementem wywołującym euforię podczas wczorajszego handlu na Wall Street była informacja o tym, że OpenAI i NVIDIA ogłosiły partnerstwo – NVIDIA przeznaczy do 100 mld USD na rozwój systemów AI OpenAI.

Piper Sandler podwyższa cel dla akcji Tesli do 500 USD, podkreślając przewagę AI firmy.

Zapowiedziane publikacje na dzisiaj: Micron, Kingfisher (wyniki); dziś sesja pod znakiem PMI flash (EZ/UK/USA), decyzje Riksbank, NBH; ważne wystąpienia przedstawicieli BoE, Fed (Powell), ECB, BoC oraz Prezydenta Trumpa na ONZ (09:50 ET / 14:50 BST).

Dolar amerykański stabilny po korekcie, EUR/USD przy 1,1800, USD/JPY cofa się z okolic średniej 200-dniowej (147,8); główne waluty w wąskich widełkach. Najlepiej radzi sobie obecnie frank szwajcarski oraz euro. Podwyższone spadki obserwujemy na walutach Antypodów.

PBOC ustalił kurs USD/CNY na 7,1057; Commerzbank skomentował, że: dolar mógłby teoretycznie osłabić się po ewentualnej wygranej Trumpa w Sądzie Najwyższym ws. Lisy Cook z Fed.

Złoto przedłuża wzrosty na początku dzisiejszej sesji i rośnie o 0,18%. W tym samym czasie NATGAS traci 0,82%, a OIL.WTI zniżkuje 0,53%.

Na rynku krypto panują mieszane nastroje. Bitcoin traci 0,15%, podczas gdy Ethereum zniżkuje 0,14%.

