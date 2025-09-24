Poranna odprawa (24.09.2025)

Wall Street zakończyło wtorkową sesję pierwszą poważniejszą realizacją zysków w tym miesiącu. Największą korektę odnotował Nasdaq (-0,95%), następnie S&P 500 (-0,55%), Russell 2000 (-0,25%) oraz DJIA (-0,2%). Kontrakty terminowe na główne indeksy w EU i USA handlują aktualnie na delikatnym plusie ( EU50: +0,03%, US30: +0,1% ).

Katalizatorem wyprzedaży w USA było wystąpienie Jerome Powella. Zdaniem prezesa Fed polityka monetarna jest w średnim terminie obarczona obustronnym ryzykiem – inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie a dynamika rynku pracy zwolniła. Stopy procentowe pozostają zatem nieco restrykcyjne, aby zapobiec dalszemu wzrostowi dynamiki cen, a kolejne obniżki będą dostosowywane ostrożnie na bazie napływających danych. Powell dodał, że rynek akcji jest “całkiem wysoko wyceniony”, co w połączeniu z niepewnością gospodarczą umotywowału realizację zysków.

Administracja Trumpa renegocjuje pożyczkę Departamentu Energii o wartości 2,26 mld USD dla Lithium Americas na projekt Thacker Pass w zamian za 10% udziałów. Kopalnia w Nevadzie, kluczowa dla łańcucha dostaw litu i produkcji baterii do aut elektrycznych, ma w 2028 r. wydobywać 40 tys. ton surowca rocznie. Po ogłoszeniu wiadomości akcje spółki wzrosły o prawie 80%.

“Ukraina wraz ze wsparciem finansowym Europy i NATO jest w stanie wrócić do oryginalnych granic”, skomentował w mediach społecznościowych Trump. Prezydent USA zadeklarował również dalsze dostawy broni do NATO.

Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku wskazuje na ostrożność inwestorów po wczorajszej wyprzedaży na Wall Street. Indeksy w Chinach handlują na zielono ( CHN.cash: +1,1%; HK.cash: +1% ), AU200.cash traci 0,65%, indyjski Nifty 50 przedłuża korektę (-0,35%), japoński Nikkei 225 delikatnie pod kreską ( JP225: -0,05% ).

Inflacja CPI w Australii wyniosła w sierpniu 3% r/r, najwięcej od lipca 2024 r. Głównymi czynnikami były: mieszkalnictwo (+4,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (+3%) oraz alkohol i wyroby tytoniowe (+6%). Utrzymującą się presję cenową wspiera przezorniejszą postawę RBA, a tym samym wolniejsze tempo dalszych obniżek stóp procentowych.

Wstępny raport PMI dla Japonii za wrzesień wykazał najsłabszy przyrost aktywności od 4 miesięcy (PMI Composite: 51,1, poprzednio 52, prognoza). Wskaźnik dla przemysłu spadł silniej niż oczekiwano (48,4, prognoza 49,5, poprzednio 49,7), najniżej od marca, obciążony gwałtownym spadkiem zamówień i eksportu. Rozwój usług częściowo zbalansował odczyt dzięki silnemu popytowi krajowemu. Przyrost zatrudnienia był najsłabszy od 2 lat.

Dolar australijski jest obecnie najsilniejszą walutą G10, wspierany jastrzębiami oczekiwaniami względem RBA (AUDUSD: +0,35%) , na fali jest również dolar kiwi (NZDUSD: +0,1%). Dolara odbija po dwóch dniach spadków ( USDIDX: +0,15% ), zyskując najwięcej względem walut nordyckich (USDNOK: +0,3%, USDSEK: +0,2%). Straty względem wszystkich walut G10 odnotowuje z kolei jen (USDJPY: +0,15%, EURJPY: +0,1%). EURUSD traci 0,1% do 1,1803 , hamując 3-dniową serię wzrostów.

Na metalach szlachetnych euforia trwa dalej: złoto dodaje 0,2% do 3770 USD za uncję , srebro 0,3% do 44,195 USD za uncję, na zielono również kontrakty na platynę (+1%) i pallad (+0,15%).

Bitcoin odbija 0,1% do 112 490 USD, Ethereum przedłuża straty o 0,7% do 4151 USD.

