Poranna odprawa (24.10.2024)

Australijski sektor produkcyjny nadal boryka się z trudnościami, a indeks PMI Manufacturing spadł nieznacznie z 46,7 we wrześniu do 46,6 w październiku, osiągając najniższy poziom od ponad 4 lat. Z kolei odwrotnie sytuacja wygląda w sektorze usług, który odpowiada za ponad 80% produkcji gospodarczej kraju. Wskaźnik PMI dla usług wzrósł z 50,5 do 50,6, a nowa aktywność biznesowa wzrosła do najwyższego poziomu od maja.