Poranna odprawa (25.03.2025)

Chińskie akcje prowadzą spadki na rynkach azjatyckich - indeks technologiczny w Hongkongu spadł nawet o 3,8%, co stanowi największy spadek od trzech tygodni, a HK.cash cofnął się o 0,63%. Kontrakty terminowe na akcje amerykańskie i europejskie otworzyły się nieznacznie niżej.

Protokoły z posiedzenia Banku Japonii ujawniają dyskusje o podwyżkach stóp . Członkowie BoJ zauważyli, że realne stopy procentowe pozostają znacząco ujemne pomimo styczniowej podwyżki do 0,5%, a jeden z nich zasugerował, że stopy powinny osiągnąć około 1% do końca 2025 roku.

Japoński premier Ishiba planuje środki antyinflacyjne, które zostaną wdrożone niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na rok fiskalny 2025, według agencji Kyodo. Stopa inflacji w Japonii wzrosła do 3,6% w grudniu 2024 roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2023 roku.

Raphael Bostic z Fed powołał się na wpływ ceł jako powód obniżenia swojej prognozy do zaledwie jednej obniżki stóp w tym roku.

Złoto utrzymuje się w pobliżu bariery 3000 dolarów, rosnąc nieznacznie do 3015 USD za uncję po wycofaniu się z ubiegłotygodniowego rekordowego poziomu 3057 USD. Popyt na bezpieczne aktywa utrzymuje się pomimo poprawy apetytu na ryzyko, ponieważ niepewność co do agendy celnej Trumpa nadal istnieje.