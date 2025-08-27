Poranna odprawa (27.08.2025)

Po wczorajszej pozytywnej sesji na Wall Street, w oczekiwaniu na wyniki Nvidii, akcje technologiczne na sesji azjatyckiej rosły. Inwestorzy czekają na prognozy spółki, dotyczące popytu na chipy, aby ocenić, czy globalna hossa rozpoczęta w kwietniu będzie mogła być kontynuowana. Nvidia poda wyniki dziś, po zamknięciu rynku w USA; kurs akcji znajduje się blisko historycznego maksimum.

Temat sztucznej inteligencji pozostaje w centrum uwagi – chińska spółka Cambricon wzrosła o ponad 8% do rekordowego poziomu dzięki mocniejszym, od prognoz zyskom. Akcje Nikona wzrosły o ponad 20% po doniesieniach, że EssilorLuxottica (producent Ray-Ban) może zwiększyć udziały w spółce.

Kontrakty futures na indeksy w USA i Europie lekko zyskują przed raportem Nvidii, jednak nastroje w trakcie sesji azjatyckiej (poza sektorem technologicznym) były mieszane – najmocniej spadają dziś indeksy w Chinach.

Inflacja CPI w Australii okazała się znacznie wyższa od oczekiwań , rosnąc w lipcu o 2,8% r/r wobec prognozy 2,3% i 1,9% miesiąc wcześniej. Produkcja budowlana wzrosła o 3% kw/kw wobec prognozy 1% i 0% poprzednio. Mimo „inflacyjnych” danych dolar australijski umocnił się tylko nieznacznie wobec USD.

Indeks dolara umocnił się o 0,2% , odrabiając spadek z wtorku, wywołany ruchem Trumpa w celu odwołania członkini Fed, Lisy Cook.

Złoto spadło o blisko 0,5% , a rentowności obligacji skarbowych utrzymały się na stabilnym poziomie po wcześniejszych spadkach cen długu w USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Ceny ropy pozostały stabilne , podczas gdy USA nałożyły nowe taryfy na Indie. Dane API dotyczące zmiany zapasów ropy w USA pokazały spadek o 0,974 mln baryłek (prognoza: -1,7 mln; poprzednio: -2,4 mln).

Dane z Chin o zyskach przemysłu wykazały wolniejsze tempo spadku w lipcu, co sugeruje, że działania mające na celu redukcję nadmiernych mocy produkcyjnych zaczynają łagodzić presję konkurencyjną.

Trump nałożył 50% cła na wybrane towary z Indii , najwyższe w całej Azji, w ramach odwetu za zakupy rosyjskiej ropy przez New Delhi – co oznacza znaczące pogorszenie relacji USA–Indie.

Zmienność na rynku kryptowalut jest bardzo ograniczona i prawdopodobnie wzrośnie po publikacji wyników Nvidia; Bitcoin zdołał wzrosnąć powyżej 111 tys. USD. Podobnie towary rolne i surowce w godzinach porannych nie notują większych spadków, ani wzrostów.

