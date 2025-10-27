Poranna odprawa (27.10.2025)

- Akcje w regionie Azji i Pacyfiku lekko zyskują dzięki poprawie sentymentu wokół handlu z Chinami
- Japoński indeks JP225 przebija po raz pierwszy poziom 50 000 punktów
- Partia prezydenta Javiera Mileia zdecydowanie wygrała wybory uzupełniające
- Trump ogłosił, że nie spotka się z premierem Carneyem i zapowiedział dodatkowe 10% ceł na Kanadę
-
Akcje w regionie Azji i Pacyfiku lekko zyskują dzięki poprawie sentymentu wokół handlu z Chinami. Amerykańskie kontrakty terminowe zyskują do rekordowych poziomów.
-
Japoński indeks JP225 zyskuje 0,70% i przebija po raz pierwszy poziom 50 000 punktów.
-
Pozytywne sygnały z Waszyngtonu i Pekinu zwiększyły oczekiwania na przełom po dwóch dniach rozmów. Trump i Xi mają spotkać się jeszcze w tym tygodniu, by sfinalizować umowę — trzecią w ciągu dziewięciu miesięcy. Amerykańskie kontrakty terminowe i rynki azjatyckie zyskały po tych informacjach.
-
Trump powiedział, że ostateczna umowa w sprawie TikToka może zostać podpisana w tym tygodniu, wspominając o wstępnej zgodzie Xi. Podczas wizyty w Malezji podpisano również umowy dotyczące handlu i metali ziem rzadkich.
-
Chiński premier Li powiedział swojemu australijskiemu odpowiednikowi Albanese, że Pekin jest gotów na „bardziej stabilne, strategiczne partnerstwo”, co wspiera perspektywy australijskich surowców i inwestycji.
-
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że rozmowy z Chinami były owocne i umowa może zostać podpisana w czwartek w Korei Południowej. Wskazał na wznowienie dużych zakupów amerykańskiej soi przez Chiny oraz roczne opóźnienie w rozszerzeniu licencji eksportowych na metale ziem rzadkich. Dodał, że groźba 100% ceł została „wycofana z agendy”.
-
Wrześniowe zyski przemysłowe w Chinach wzrosły o 21,6% r/r (po +20,4% w sierpniu), a licząc od początku roku o 3,2%. Wrześniowy odczyt jest najlepszy od sierpnia 2024 r. Wydaje się, że ograniczenia Pekinu wobec nadmiernej konkurencji cenowej poprawiają marże.
-
Dolary australijski i nowozelandzki lekko zyskują jako waluty powiązane z rynkiem „chińskim”. Ludowy Bank Chin ustalił kurs juana najsilniejszy od ponad roku, co dodało impetu wzrostom.
-
Wskaźnik PPI dla usług w Japonii wzrósł do +3,0% r/r (z 2,7% wcześniej), co potwierdza utrzymującą się presję kosztową w sektorze usług.
-
Partia prezydenta Javiera Mileia zdecydowanie wygrała wybory uzupełniające, wzmacniając jego kontrolę nad Kongresem. W połączeniu z amerykańskim pakietem wsparcia wartym 20 mld USD wynik ten postrzegany jest jako pozytywny impuls dla argentyńskich aktywów.
-
Trump ogłosił, że nie spotka się z premierem Carneyem i zapowiedział dodatkowe 10% ceł „ponad obecny poziom”, powołując się na spór o reklamę dotyczącą „taryf Reagana”. Rynki zareagowały obojętnie wobec braku konkretów.
