Poranna odprawa (28.07.2025)

Umowa, choć nadal ma charakter ramowy i wymaga dopracowania wielu szczegółów, zawiera kilka kluczowych elementów: 15-procentowy pułap ceł na towary z UE wwożone do Stanów Zjednoczonych, który zostanie wprowadzony na stałe. Zobowiązanie UE do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld dolarów, co zmniejszy zależność od dostaw z Rosji. Dodatkowe 600 mld dolarów inwestycji UE w gospodarkę Stanów Zjednoczonych