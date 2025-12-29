Poranna odprawa (29.12.2025)

-
Kontrakty na główne amerykańskie indeksy otwierają ostatni tydzień 2025 roku na płasko, porywczo oscylując między +/- 0,15% na fali wciąż niskiej płynności. W tygodniu świątecznym US100, US500 oraz US30 zyskały ok. 1,1%, korzystając z tzw. Rajdu Świętego Mikołaja. Obok wciąż niskich wolumenów, zmienność na rynkach może zostać ograniczona aż do publikacji minutek z ostatniego FOMC, zaplanowanych na jutro na godz. 20:00 czasu CET.
-
Rozmowy Trumpa i Zelenskiego na Florydzie nie przyniosły przełomu dla kwestii wojny w Ukrainie. Zdaniem Trumpa, porozumienie jest coraz bliżej, ale kluczowe spory dotyczące ustępstw terytorialnych i elektrowni w Zaporożu pozostają nierozwiązane. Prezydent Ukrainy podkreślił z kolei, że choć uzgodniono ok. 90% ram pokoju, to nierozwiązane kwestie zadecydują o zakończeniu lub przedłużeniu wojny.
-
Inwestorzy w rejonie Azji i Pacyfiku rozpoczynają tydzień w mieszanych nastrojach, ważąc obawy o przytłumiony wzrost gospodarczy w Chinach i Japonii (HK.cash: -0,5%, JP225: -0,35%, CHN.cash: -0,05%). Spadki w Chinach pomogły ograniczyć wsparte przez rząd spółki technologiczne, natomiast Japoński rynek znalazł wsparcie dzięki nadziejom na normalizację polityki BOJ. Zyskom przewodzą skoncentrowane wokół AI oraz półprzewodników rynki w Korei Płd. (KOSPI: +1,9%) oraz Tajwanie (TWI: +0,9%).
-
Protokół Banku Japonii wskazuje, że część członków popiera stopniowe podnoszenie stóp, które ich zdaniem sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i uniknąć spóźnienia ze strony BOJ. Neutralny poziom stóp jest wciąż trudny do określenia, a polityka nadal pozostaje poniżej. Zwracano uwagę na zmiany stóp za granicą, głęboko ujemne realne stopy nawet przy aktualnych 0,75% oraz potrzebę uważnego monitorowania gospodarki i rynków. Podkreślono też rolę wsparcia fiskalnego, możliwy wzrost realnych płac w przyszłym roku oraz konieczność czujności wobec ostatnio rekordowych inwestycji i zysków.
-
Na rynku forex obserwujemy głównie odbicie na jenie, choć brak szczególnego przekonania wokół jastrzębich sygnałów BOJ sugeruje, że rynek podchodzi do komunikacji banku centralnego z ograniczonym zaufaniem (USDJPY: -0,1%, EURJPY: -0,2%, GBPJPY: -0,15%). AUDUSD chwilowo wybił 14-miesięczne maksimum, natomiast NZD traci względem wszystkich walut G10 (NZDUSD: -0,15%) na fali szerszego odbicia na dolarze (USDIDX: +0,1%). EURUSD na płasko przy 1,175. EURPLN również bez zmian przy 4,21.
-
Metale szlachetne doświadczają rekordowej korekty wraz z tym jak inwestorzy przeszli do realizacji zysków. Najwięcej osuwają się kontrakty na Pallad (-11,6%), gwałtownie wymazując ostatnią sesję rekordowych wzrostów. Platyna cofa się 5,3%, srebro traci 3,3% do 76 USD, a złoto 1,1% do 4480 USD za uncję.
-
Ropa brent i WTI odbijają ok. 0,7% po ostatniej korekcie (OIL: 60,80 USD), NATGAS natomiast traci 1% pomimo zysków na otwarciu.
-
Bitcoin zyskuje 2,2% do 89 850 USD, Ethereum dodaje 2,8% do 3034 USD.
