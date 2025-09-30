Poranna odprawa (30.09.2025)

Indeksy na Wall Street zakończyły wczorajszą sesję wzrostami, ale na koniec sesji wzrosty zostały wyraźnie ograniczone. Dzisiaj kontrakty terminowe minimalnie zyskują. US500 rośnie 0,02%, natomiast US100 zyskuje 0,05% na dwie godziny przed otwarciem rynku w Europie

W Azji na większości rynków obserwujemy spadki, tuż przed tygodniowymi świętami w Chinach. CHN.cash zniżkuje o 0,05%, natomiast japoński Nikkei 225 znajduje się minimalnie pod kreską wobec wczorajszego zamknięcia

Złoto kontynuuje wzrosty i notowane jest już na poziomie 3866 USD za uncję, co daje nam niemal 11% wzrost cen w tym miesiącu

EURUSD ograniczył nieco wczorajsze wzrosty, ale dzisiaj kontynuuje minimalnie ruch na północ

Najnowsze doniesienia wskazują na brak progresu w rozmowach między Trumpem oraz liderami Kongresu, co oznacza najprawdopodobniej zamknięcie prac rządu dzisiaj po północy w USA. Wiceprezydent Vance wskazuje, że wszyscy powinni przygotować się na shutdown.

RBA utrzymuje stopy procentowe bez zmian w Australii, co było zgodne z oczekiwaniami. Główna stopa wynosi nadal 3,6%

RBA wskazuje na wyższe ryzyko inflacyjne, dobrą sytuację gospodarczą i napięty rynek pracy. Jednocześnie wskazuje, że uda się najprawdopodobniej uniknąć większości negatywnych skutków związanych z cłami

Minutes Banku Japonii pokazuje wciąż dużą dysproporcję między jastrzębiami oraz gołębiami. Część członków BoJ chce powrotu do podwyżek i dojścia do stopy neutralnej, natomiast niektórzy wciąż widzą ryzyko dotyczące gospodarki oraz braku presji inflacyjnej. USDJPY pozostaje stabilny, ale powraca do minimalnej słabości, przedłużając wczorajsze spadki

Indeks PMI dla Przemysłu w Chinach wypada na poziomie 49,8, nieco lepiej od oczekiwanych 49,6 oraz poprzedniego poziomu 49,4. Jednocześnie indeks dla sektora usługowego wypada słabiej na poziomie 50 punktów, przy oczekiwaniu na poziomie 50,3, który zgodny był z poprzednim odczytem. Indeks ten dotyczył głównie większych państwowych spółek

Indeks prywatny z firmy RatingDog wypada jednak zdecydowanie lepiej z odczytem na poziomie 51,2, przy oczekiwaniu 50,3 oraz przy poprzednim poziomie 50,5. Warto pamiętać, że indeks prywatny skupia mniejsze firmy, ale jednocześnie działa szarzej.

Citi jest kolejnym bankiem obniżającym prognozy dla ceny ropy, wskazując na poziom 63 USD za baryłkę dla Brent na 2026 rok. Citi widzi dalsze podnoszenie produkcji ze strony OPEC+ i pełne przywrócenie covidowych cięć. Jednocześnie większe spadki będą ograniczone poprzez odbudowę zapasów w Chinach oraz OECD.

Goldman Sachs wobec ostatnich plotek związanych z OPEC+, który ma kolejny raz podnieść produkcję w listopadzie, wskazuje na cenę nawet 55 USD za baryłkę dla Brent w przyszłym roku

Ropa naftowa kontynuuje wczorajsze potężne spadki. Wczoraj spadek cen wyniósł niemal 3% i był najsilniejszy od 3 września

Donald Trump decyduje się na nałożenie nowych ceł związanych z drzewem. Produkty drewniane, jak meble będą oclone na poziomie 25%, natomiast drewno surowe czy deski będą oclone na poziomie 10%. Europa oraz Japonia mają mieć ograniczenie do maksymalnie 15% cła.

Zdaniem China Securities Journal, Ludowy Bank Chin zdecyduje się na cięcie stóp procentowych w IV kwartale i inne możliwe narzędzia, aby utrzymać wysoką płynność na rynku. Jednocześnie oczekuje się wspierania juana na rynku

Wall Street Journal donosi, że Boeing pracuje nad opracowaniem nowego modelu samolotu, który ma zastąpić model 737 MAX

Przed nami sporo ważnych publikacji makroekonomicznych z Europy, w tym sprzedaż detaliczna z Niemiec, dane z rynku pracy z Niemiec, inflacja z Francji i ostatecznie inflacja z Niemiec wczesnym popołudniem