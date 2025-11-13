Podsumowanie Dnia: Rząd się otwiera, obniżka stop się oddala

- Rząd USA oficjalnie otworzył się ponownie po ponad 40 dniach kryzysu fiskalnego. Jednak nie wystarczyło to, by nadać rynkom optymizmu.
- Amerykańskie indeksy notują zauważalne straty na dzisiejszej sesji. NASDAQ100 i Russel2000 tracą po 2%. Nieco lepiej, jednak wciąż na poważnym minusie, radzi sobie S&P500 oraz DOW ze stratami ponad 1%.
- Alphabet stał się obiektem kolejnego dochodzenia Uni odnośnie złamania regulacji rynku cyfrowego wspólnoty. Akcje giganta spadły o aż 3%.
- Tesla musi wycofać ponad 10,000 swoich baterii “Powerwall” po tym jak komisja bezpieczeństwa konsumenta wykazała, że mają one tendencje do przegrzewania się i zapłonu. Spółka traci ponad 7%.
- Członkini FOMC Beth Hammack, wzmocniła presję na indeksy mówiąc, że „Czas na trudną politykę monetarną”, aby zapanować nad inflacją.
- Sesja Europejska również rozpoczęła się z negatywnym sentymentem. Wszystkie główne indeksy w Europie zakończył sesje spadkami. Liderem spadków był brytyjski FTSE 100 oraz DAX.
- Wielka Brytania opublikowała szereg ważnych danych makroekonomicznych, które malują ponury obraz sytuacji gospodarczej na wyspach. PKB skurczyło się we wrześniu o 0,1% produkcja przemysłowa spadła o 2%
- Niemiecki Siemens tracił niemal 10% wyceny po konferencji wynikowej. Rozczarowanie EPS oraz prognozami na następny rok sprowokowały inwestorów do wyprzedaży mimo optymizmu zarządu i perspektywicznych inwestycji.
- WIG20 zachował się naturalnie, jednak polski indeks nie uniknął presji ze strony zagranicznego sentymentu. Polski parkiet zarejestrował niewielkie spadki mimo odczytu wzrostu PKB na poziomie 3,7%.
- EIA opublikowało raport o tygodniowych zmianach zapasów ropy i produktów ropopochodnych. Zapasy ropy wzrosły znacznie powyżej oczekiwań, dalszy spadek natomiast notuje benzyna, której ogólny poziom już i tak jest niski. Rośnie eksport, a maleje import ropy w USA. Raport nie wywarł zauważalnej presji na ceny ropy. Ceny kontraktów pozostają w okolicach otwarcia sesji.
- Tracą metale szlachetne. Po niedawnym, ponownym wejściu powyżej poziomu 4000 USD za uncje, złoto tanieje o 1%. Gorzej radzi sobie Plantyna i Srebro, które tracą ponad 2%.
- Na rynku walutowym, widoczna jest dziś znaczna słabość dolara. Amerykańska waluta traci ponad 0,7% do Franka, 0,45 do Euro, 0,5% do Funta i 0,25% do japońskiego jena. Siłą wykazuje się Funt i Frank szwajcarski, które zyskują do większości par walutowych.
- Odwrót od ryzyka nie oszczędza rynku kryptowalut. Widoczna jest szeroka przecena, sięgająca nawet 10% dla mniejszych tokenów. Bitcoin ponownie znalazł się poniżej 100k dolarów po spadku o ponad 3%, Ethereum traci ponad 5% i osiąga poziom 3200 dolarów.
