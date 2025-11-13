PILNE: Zapasy ropy rosną powyżej oczekiwań!🛢️📈

18:00 - Raporty Zapasów EIA (Tygodniowa Zmiana):
- Zasoby Ropy Naftowej: 6,41 mln/b (Oczekiwane: 1,2 mln/b; Poprzednie: 5,2 mln/b)
- Zasoby Benzyny: -0,94 mln/b (Oczekiwane: -2,6 mln/b; Poprzednie: -4,73 mln/b)
- Zasoby Destylatów: -0,64 mln/b (Oczekiwane: -2,7 mln/b; Poprzednie: -0,64 mln/b)
Z najnowszego raportu EIA wynika, że USA mają umiarkowanie niższe przeroby ropy, niskie zapasy benzyny i destylatów, wysokie zapasy propanu, oraz są silnym eksporterem netto produktów naftowych, coraz bardziej polegają na kanadyjskiej ropie, a na rynku cenowym widzimy tańszą ropę i benzynę, ale droższy jednak diesel – co wzmacnia ryzyko kosztowe w transporcie i dla odbiorców przemysłowych, ale przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa energetycznego dzięki odbudowie SPR
Zapasy ropy wzrosły znacznie powyżej oczekiwań, widoczna nadpodaż na rynku może wywierać dalszą presję na ceny surowca. Raport EIA wskazuje, że rząd USA wykorzystuje niskie ceny do odbudowywania strategicznej rezerwy, która została wykorzystana do kontroli cen w 2022 roku.
Dodatkowo zwiększeniu zapasów ropy sprzyja kombinacja zmniejszonego popytu na benzynę oraz ograniczona moc przerobowa rafinerii. Warto zauważyć, że podmioty gospodarcze w USA obecnie operują na rekordowo niskich poziomach zapasów paliwa.
Zapasy te nie są zwiększane mimo spadających cen co sugeruje ze dostawcy sugerują utrzymanie się trendu spadkowego. Jednocześnie, w wypadku naglej zmiany na rynku, może to wywołać większa wrażliwość ceny na wzrosty.
W ujęciu międzynarodowym, USA mimo wzrostów zapasów ropy zwiększa swój eksport i zmniejsza import. Głównymi kierunkami importu ropy przez USA pozostaje Kanada. Znaczny spadek można zaobserwować w importach z Wenezueli, które zostały zastąpione przez dostawy z Meksyku.
OIL.WTI (H1)
Źródło: xStation5
