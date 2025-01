Poranna odprawa (31.12.2024)

Większość walut azjatyckich osłabiła się wobec dolara i zmierza do rocznych strat. Indeks dolara utrzymuje się w pobliżu dwuletnich maksimów, mimo spadku o 0,1% do 107,95. USD/JPY spadł o 0,3% do 156,43, ale pozostaje na drodze do 10% rocznego spadku. USD/INR osiągnął nowe historyczne maksima, a rupia indyjska osłabiła się o ponad 3% w 2024 roku.