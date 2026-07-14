Poranna odprawa: Amerykańskie indeksy zyskują w dniu zdominowanym przez banki i odczyt CPI z USA (14.07.2026)

- Rynki czekają na publikację danych o inflacji CPI w USA.
- Kontrakty na amerykańskie indeksy rosną po pozytywnej sesji w Azji.
- Największe amerykańskie banki opublikują dziś wyniki kwartalne przed otwarciem Wall Street.
- Ropa notuje 2% skok i notowana jest już przy 84 USD za baryłkę
- Rynki czekają na publikację danych o inflacji CPI w USA.
- Kontrakty na amerykańskie indeksy rosną po pozytywnej sesji w Azji.
- Największe amerykańskie banki opublikują dziś wyniki kwartalne przed otwarciem Wall Street.
- Ropa notuje 2% skok i notowana jest już przy 84 USD za baryłkę
- Po wzrostowej sesji w Azji, gdzie rosły Nikkei, Hang Seng i KOSPI, kontrakty na indeksy w Europie rosną, a amerykański US100 rośnie ok. 0,7%, a US500 0,5%. Kluczowymi wydarzeniami dziś będą wyniki banków (Morgan Stanley, Goldman Sachs) około południa oraz odczyt inflacji CPI o 14:30. Drugorzędnymi danymi makro będą odczyty biznesu małych firm z USA o 12:00, oraz tygodniowa zmiana wniosków o zasiłek wg. ADP o 14:15.
- Złoto, srebro i Bitcoin notują bardzo spokoje odbicie o niespełna 1%. Indeks dolara bardzo nieznacznie traci po ostatnich wzrostach, napędzanych wyższymi cenami ropy i niespokojną sytuacją na Bliskim Wschodzie - ropa zyskuje dziś prawie 2% i notowana jest na poziomie 84 USD za baryłkę.
- W Niemczech ceny hurtowe spadły w czerwcu o 0,7% m/m (po spadku o 0,6% m/m miesiąc wcześniej), a roczna dynamika wyhamowała do 4,9% r/r z 5,9% r/r. Na około 45 minut przed otwarciem giełdy w Europie kontrakt na DAX (DE40) notowany jest na bardzo niewielkim plusie.
- Wczoraj bank UBS obniżył ceny docelowe dla Meta Platforms do 766 USD z 865 USD oraz dla Alphabetu do 400 USD z 410 USD, natomiast Bank of America podniósł cenę docelową dla AMD do 620 USD z 550 USD.
- Administracja Donalda Trumpa oraz przedstawiciele branży AI prowadzą rozmowy nad stworzeniem ram regulacyjnych, które mają ułatwić wprowadzanie amerykańskich modeli open source na rynek. Zgodnie z dyskutowaną koncepcją, poziom zaawansowania tych modeli miałby być ograniczony do możliwości prezentowanych przez czołowe chińskie modele AI – podaje The Washington Post.
- Morgan Stanley prognozuje, że nakłady inwestycyjne amerykańskich hyperscalerów wzrosną do 1,2 bln USD do 2027 roku. Specjalizujący się w usługach chmury obliczeniowej partner Nvidii, GMI Cloud, planuje pozyskać 635 mln USD zewnętrznego finansowania zabezpieczonego procesorami graficznymi (GPU).
(poranna odprawa w toku)
US500 (interwał M15)
Źródło: xStation5
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