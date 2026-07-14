⬆️Ropa mocno w górę po eskalacji w Iranie

Ceny ropy rosną drugi dzień z rzędu w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent rośnie ponad 2%, testując okolice 85 USD za baryłkę. Jest to najwyższy poziom od luki spadkowej, która pojawiła się między 12 oraz 15 czerwca.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz i plany USA:

Prezydent Donald Trump przywrócił blokadę irańskich statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Choć Stany Zjednoczone wskazują, że będą pełnić rolę gwaranta bezpieczeństwa na tym kluczowym szlaku wodnym, Trump poinformował o planach pobierania 20-procentowej opłaty (rekompensaty) od wszystkich innych ładunków korzystających z tej ochrony.

Reakcja i plany Iranu:

Mimo amerykańskiej blokady nałożonej na irańskie statki handlowe, Teheran nie ustępuje i twardo zapowiada kontynuację eksportu swoich surowców na światowe rynki. Jednocześnie informuje o ataku na dwa supertankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz.

Tło rynkowe:

Dalsza wymiana ciosów między Waszyngtonem a Teheranem oddala perspektywę szybkiego udrożnienia Cieśniny Ormuz. Sytuacja ta budzi ponowne obawy o inflację i zwiększa prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez amerykański Fed. Warto zauważyć, że już w tym momencie zapasy ropy naftowej w USA są ekstremalnie niskie z perspektywy ostatnich lat, a rezerwy są najniższe od lat 80. Jeśli ruch statków nie będzie kontynuowany, ceny ropy mogą wzrosnąć nawet do poziomu 100 USD za baryłkę. Jeśli sytuacja będzie napięta, ale przepływ statku w ograniczonym stopniu będzie kontynuowany, ceny prawdopodobnie dojdą do ważnej strefy podażowej w okolicach 88-90 USD za baryłkę, gdzie znajdują się ważne poziomy techniczne.

Zapasy i rezerwy strategiczne w USA

Zapasy komercyjne w USA są najniższe od 2018 roku, natomiast rezerwy strategiczne są najniższe od lat 80. Dalszy spadek zapasów i rezerw może wywołać obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w USA, pomimo niemal pełnej samowystarczalności. Warto jednak zauważyć, że Stany Zjednoczone stanowiły bufor bezpieczeństwa dla dostaw do krajów azjatyckich.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Wykres ropy Brent na interwale D1

Cena ropy naftowej rośnie o ponad 20% od ostatniego lokalnego dołka na przełomie miesięcy i zbliża się do zniesienia 61.8 fali wzrostowej związanej z konfliktem irańskim. Strefa 88-90 USD za baryłkę jest wzmocniona przez lokalne dołki oraz średnią 50 okresową. Źródło: xStation5