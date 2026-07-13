Złoto przedłuża spadki do 3% po komentarzach Wallera z FED 🏛️

Złoto spada dziś o ponad 3%, do poziomu 3 994,86 USD/oz, po niespodziewanie jastrzębim wystąpieniu gubernatora Fed Christophera Wallera. Waller zasygnalizował, że scenariusz zacieśnienia polityki monetarnej jest równie prawdopodobny jak dalsze łagodzenie, co całkowicie zmienia narrację rynkową z ostatnich tygodni. Kluczowe zdanie: Fed może potrzebować podwyżek stóp, jeśli tegotygodniowy odczyt inflacji bazowej (core CPI) okaże się gorący.

Rynek natychmiast zareagował repricingiem oczekiwań – kontrakty futures na krótkoterminowe stopy procentowe podniosły prawdopodobieństwo lipcowej podwyżki z 35% do 45%, a szacunki traderów mówią już o 50% szansie na jakąkolwiek podwyżkę w tym miesiącu. To diametralna zmiana względem konsensusu sprzed jeszcze kilku dni, gdy rynek wyceniał raczej cięcia. Źródło: CME Fed Watch Tool

Waller podkreślił, że rynek pracy jest stabilny i bliski celu maksymalnego zatrudnienia, więc nie jest on źródłem presji inflacyjnej. Zamiast tego wskazał trzy czynniki napędzające inflację: cła (tariffs), ceny energii związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz solidny wzrost konsumpcji wspierany inwestycjami w AI. Core PCE wzrósł z 3,0% w grudniu do 3,4% w maju, a wskaźnik headline sięga już 4,1% – to znacząco odbiega od celu Fed.

Dla złota to bezpośredni cios: wyższe realne stopy i mocniejszy dolar (typowa reakcja na jastrzębi Fed) redukują atrakcyjność metalu jako aktywa bez rentowności oraz odwrotnie skorelowanego do USD. Jutrzejszy odczyt CPI stanie się teraz kluczowym katalizatorem – gorący odczyt może potwierdzić scenariusz podwyżki i wywołać dalszą presję na złoto, podczas gdy chłodniejsze dane mogłyby częściowo odwrócić dzisiejszą przecenę.

GOLD notowany jest teraz w strefie kluczowych punktów wsparcia wyznaczonych przez ostatnio wybite najniższe poziomy notowane od 2025 roku. Źródło: xStation