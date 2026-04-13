🌍 Geopolityka Rozmowy USA–Iran w Islamabadzie zakończyły się w weekend fiaskiem — strony nie zdołały porozumieć się w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Zawieszenie broni formalnie wciąż obowiązuje, ale nadzieje na kolejną rundę dialogu są minimalne, zwłaszcza po kolejnych eskalacyjnych ruchach Waszyngtonu.

Prezydent Trump potwierdził dziś rano na Truth Social blokadę irańskich portów, która wchodzi w życie o 10:00 ET (14:00 GMT). USA będą przechwytywać wszystkie statki wpływające lub wypływające z irańskich portów i przewożące irańskie towary, w tym ropę i gaz.

CENTCOM doprecyzował, że blokada nie oznacza zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu tranzytowego, jednak Iran ostrzegł, że zbliżenie się okrętów USA do Cieśniny będzie uznane za złamanie rozejmu. Izrael przeszedł w stan podwyższonej gotowości.

W raportach pojawiły się informacje, że Trump i doradcy rozważają wznowienie ograniczonych uderzeń na Iran, jeśli blokada nie przyniesie efektu. Analitycy oceniają ją raczej jako instrument nacisku, ale rynek wycenia ryzyko dalszej eskalacji. 🗳️ Polityka — Węgry W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech opozycyjna Tisza Pétera Magyara zdobyła ok. 53% głosów przy frekwencji historycznie wysokiej. Po przeliczeniu 98,93% głosów Tisza ma 138 mandatów, Fidesz 55, Mi Hazánk 6 na 199 miejsc w parlamencie.

Magyar uzyska większość konstytucyjną (próg to 133 mandaty), co kończy 16-letnie rządy Victora Orbána. Europa wysłała gratulacje, a rynki odczytują wynik jako sygnał zbliżenia Węgier z UE — potencjalnie odblokowanych zostanie nawet 90 mld EUR pomocy dla Ukrainy, dotychczas blokowanej przez Budapeszt.

EUR/USD zareagował minimalnie na ten news — jest pod presją mocniejszego dolara i rosnących cen energii w Europie. W dłuższym terminie wynik wyborów jest jednak pozytywny dla euro i unijnych aktywów. 📉 Rynki azjatyckie i futures Sesja w Azji przebiegała w trybie risk-off: Nikkei 225 stracił 1,0%, hamowany przez wzrost cen energii i 29-letni szczyt rentowności japońskich obligacji 10-letnich, które poszły w górę pod wpływem obaw inflacyjnych. Hang Seng spadł 1,5%, Shanghai Comp -0,3%.

ASX 200 stracił 0,5% — technologia i spółki wydobywcze ciągnęły indeks w dół, choć sektor energetyczny zyskiwał.

Euro Stoxx 50 futures -1,8% po piątkowym zamknięciu na +0,5%. US futures też na minusach: US500 -0,70%, US100 -0,81%. 💱 Waluty Dolar umacnia się na fali popytu na bezpieczne aktywa i wyższych cen ropy: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (około 159,7). Jen słaby mimo jastrzębich sygnałów BoJ, bo wyższe ceny energii to strukturalny problem dla japońskiej gospodarki.

EUR/USD -0,3%, schodzi poniżej poziomu 1,1700. GBP/USD -0,4%, walczy o utrzymanie 1,3400.

Waluty antypodów pod presją risk-off: AUD/USD -0,3% (wsparcie przy 0,7000), NZD/USD -0,2% (wsparcie 0,5800). Złoty: USD/PLN -0,13% (3,6394), EUR/PLN +0,12% (4,2531) — relatywnie stabilnie. Zmienność rynku FX. Źródło: xStation 🛢️ Surowce Ropa naftowa to dziś absolutny lider: WTI +8,95% (~104,76 USD/bbl), Brent +6,8% (powyżej 102 USD). To powrót powyżej psychologicznego poziomu 100 USD po fiasku rozmów i zapowiedzi blokady.

Analitycy wskazują na dodatkowy czynnik ryzyka: wygasanie kontraktu majowego WTI 21 kwietnia. Brak przełomu dyplomatycznego może wywołać gwałtowny rajd spekulacyjny — niektórzy wskazują na możliwy ruch w kierunku 120 USD do końca tygodnia.

Złoto cofa się między -0,5–0,81% (ok. 4720 USD/oz) pod wpływem mocnego dolara i rajdu ropy — ale jest dobrze powyżej dołka przy 4700 USD. Srebro traci 2,52%. Miedź -1,3%, pod presją słabszego sentymentu do wzrostu i ryzyka spowolnienia. 📊 Akcje i sektory Dominujący scenariusz to ucieczka od cyklicznych: banki, linie lotnicze, przemysł i detaliczny sprzedawcy będą pod presją z powodu wyższych kosztów energii. Spółki energetyczne i obronność to naturalni beneficjenci.

DE40 traci 1,16%, EU50 1,15%, JP225 1,37%, CHN.cash 0,84% — obraz jednoznacznie negatywny globalnie. ₿ Kryptowaluty Bitcoin -0,69% (ok. 70 800 USD) — zachowuje się jak aktywo ryzykowne, nie jak "cyfrowe złoto", co w obecnym otoczeniu to słabość. Zmienność najważniejszych rynków. Źródło: xStation 🎯 Czego spodziewać się dziś? Sesja europejska otworzy się najprawdopodobniej wyraźnie na minusach, a kluczowy moment to 14:00 GMT — oficjalne rozpoczęcie blokady irańskich portów. Jeśli dojdzie do incydentu morskiego lub irańskiej reakcji militarnej, ropa może wystrzeli wyżej, a akcje pogłębią spadki.

W kalendarzu makro warto śledzić wszelkie komunikaty dyplomatyczne (Pakistan/Chiny jako mediatorzy) oraz ewentualne wypowiedzi EBC po węgierskim szoku politycznym. Ewentualny sygnał deeskalacji ze strony USA lub Iranu byłby największym pozytywnym zaskoczeniem sesji. Po stronie danych kalendarz jest dzisiaj pusty.

