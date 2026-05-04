Poranna odprawa: Czy Project Freedom zapewni rynkom dalszą odwiliż❓ (04.05.2026)

Trump uruchamia operację Project Freedom, zapowiadając od poniedziałku „humanitarne” wyprowadzanie neutralnych statków ze Zatoki Omańskiej i Cieśniny Ormuz, przy ostrzeżeniu, że każda próba zakłócenia konwoju zostanie „siłowo” ukarana.

WSJ i amerykańscy urzędnicy precyzują jednak, że chodzi o mechanizm koordynacji ruchu i ubezpieczycieli, a nie klasyczne eskorty okrętami US Navy, podczas gdy CENTCOM równolegle kieruje w region niszczyciele, ponad 100 statków i samolotów oraz 15 tys. żołnierzy, co de facto podnosi ryzyko militarnej konfrontacji.

Iran odpowiada ostro: szef komisji bezpieczeństwa parlamentu Azizi nazywa Project Freedom naruszeniem zawieszenia broni i zapowiada, że Teheran nie pozwoli USA dyktować zasad żeglugi w Hormuz.

Na wodach szlaku Oman–Hormuz tankowiec zostaje trafiony nieznanymi pociskami ok. 78 mil na północ od Fudżajry, a UKMTO ocenia poziom zagrożenia w cieśninie jako „krytyczny”, mimo że Amerykanie tworzą „wzmocnioną strefę bezpieczeństwa” na południe od irańskiego TSS.

Fed’s Kashkari podkreśla, że wojna USA–Iran oraz zamknięcie Hormuzu podbijają ryzyko uporczywej inflacji, przez co nie może sygnalizować obniżek stóp i wręcz dopuszcza ich podwyżkę.

W Azji handel jest wyjątkowo płytki z powodu świąt w Japonii i Chinach, a główne pary FX poruszają się w wąskich przedziałach; USD/JPY po porannych wahaniach powoli pnie się w górę, co wpisuje się w szersze osłabienie jena mimo niedawnej, wartej ok. 35 mld USD interwencji.

Barclays ocenia, że umocnienie jena po interwencji będzie przejściowe, bo szerokie różnice stóp USA–Japonia i drogie paliwa z powodu wojny w Iranie dalej sprzyjają słabości JPY, a ryzyko kolejnych interwencji rośnie przy powrocie USD/JPY w okolice 160.

RBA podejmuje decyzję jutro w kwestii polityki monetarnej, a rynek wycenia ponad 75% szans na podwyżkę o 25 pb do 4,35%; CBA podkreśla, że z jednej strony inflacja i rynek pracy wciąż są zbyt rozgrzane, z drugiej zaś miękkie dane (m.in. niższy trimmed mean CPI, słabszy sentyment, chłodniejsze nieruchomości) czynią ruch „na styk”.

Dane Melbourne Institute pokazują spowolnienie inflacji CPI do 0,6% m/m w kwietniu przy stabilnych 4,3% r/r, co może nieco tonować jastrzębie oczekiwania, ale silny wzrost cen energii po zamknięciu Hormuzu ciągle pcha RBA w stronę restrykcyjnej postawy.

Na FX w ujęciu siły względnej wyróżniają się dziś dolary Antypodów: NZD jest najsilniejszy w koszyku G‑10, podczas gdy AUD pozostaje słabszy przed decyzją RBA; jen odrabia część strat po interwencji, ale w szerszym horyzoncie pozostaje pod presją, a USD porusza się umiarkowanie w górę dzięki rosnącym obawom o stopy Fed.

Na rynkach akcji azjatyckich JP225 odbija o ok. 0,8% w warunkach niskiej płynności, natomiast kontrakty na główne indeksy USA (US100, US500) i Europy (DE40, EU50) lekko rosną, sygnalizując ostrożny risk‑on mimo geopolitycznych napięć.

Surowce energetyczne pozostają napięte: ropa Brent i WTI korygują nieznacznie w dół po wcześniejszych wzrostach, ale rynek wycenia duże ryzyko dalszych zwyżek, jeśli Iran spróbuje zakłócić amerykańskie konwoje w Hormuz; gaz ziemny zyskuje ponad 2%, odzwierciedlając nerwowość wokół podaży.

Z metali szlachetnych złoto lekko zniżkuje, a srebro pozostaje słabsze, co można interpretować jako chwilowe oddechnienie po ucieczce w „bezpieczne przystanie”, ale ścieżka cen będzie silnie zależeć od tego, czy Project Freedom doprowadzi do kolejnych incydentów w cieśninie.

Bitcoin wybija się powyżej 80 tys. USD po raz pierwszy od końca stycznia, stając się jednym z niewielu wyraźnie pro‑ryzykownych sygnałów sesji i przyciągając popyt w otoczeniu, gdzie tradycyjne klasy aktywów są powściągliwe przez ryzyko geopolityczne i jastrzębie banki centralne.