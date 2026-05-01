🔴 Indeks ISM pokazuje niepokojące sygnały. Rynek jednak żyje nadzieją deeskalacji

Publikacja indeksu ISM dla sektora przemysłowego za kwiecień 2026 r. dostarczyła rynkom mieszanych sygnałów, łącząc stabilną ekspansję sektora z niepokojącym skokiem presji cenowej. Poniżej prezentujemy kluczowe dane z raportu:
- Indeks główny: 52,7 pkt vs 53,0 pkt (prognoza) oraz 52,7 pkt w poprzednim miesiącu.
- Ceny płacone: 84,6 pkt vs 80,0 pkt (prognoza) – najwyższy poziom od kwietnia 2022 r..
- Zatrudnienie: 46,4 pkt vs 49,0 pkt (prognoza) – wskaźnik sugeruje dalsze oziębienie w obszarze rynku pracy
- Nowe zamówienia: 54,1 pkt vs 53,5 pkt w marcu – czwarty miesiąc wzrostów z rzędu.
- Produkcja: 53,4 pkt vs 55,1 pkt w marcu – ekspansja trwa 6. miesiąc, ale traci na tempie.
- Dostawy dostawców: 60,6 pkt vs 58,9 pkt – sygnalizują narastające wąskie gardła w łańcuchach dostaw.
- Zaległości w zamówieniach: 51,4 pkt (spadek o 3 pkt proc. względem marca).
Kwietniowy raport ISM dla sektora przemysłowego to klasyczny przykład "mieszanki stagflacyjnej", choć sektor jako całość pozostaje w fazie wzrostu 18 miesiąc z rzędu. Największym rozczarowaniem i jednocześnie sygnałem ostrzegawczym jest gwałtowny skok subindeksu cenowego do poziomu 84,6 pkt. W ciągu zaledwie trzech miesięcy wskaźnik ten wzrósł o 25%, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem szoku cenowego na rynku surowców energetycznych wywołanego wojną z Iranem (wspomnianą w 47% komentarzy ankietowanych firm).
Raport ISM pokazał ogromny wzrost subindeksu cenowego. Choć może to być tylko tymczasowy wzrost, to jednak wskazuje na narastającą presję cenową. Źródo: Bloomberg Finance LP, XTB
Z drugiej strony, dane o zatrudnieniu (46,4 pkt) wskazują na wyraźną słabość. Firmy koncentrują się na zarządzaniu kosztami pracy poprzez redukcję etatów i procesy odejść, zamiast na rekrutacji. Mimo tych negatywnych czynników, popyt mierzony nowymi zamówieniami pozostaje solidny, co w połączeniu z niskim poziomem zapasów u klientów stanowi fundament pod przyszłą produkcję.
Reakcja rynku jest trudna do zmierzenia, gdyż inwestorzy reagują przede wszystkim na nadzieje związane z osiągnięciem porozumienia między USA i Iranem, po tym jak Iran wyraził chęć analizy punktów pokojowych przedstawionych przez USA.
