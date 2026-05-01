🔥Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)

Interwencja BoJ potwierdzona: Dane z Banku Japonii wskazują na potężną interwencję o wartości 5,4 bln jenów, przeprowadzoną po przebiciu poziomu 160 na USDJPY.
Mieszane nastroje na Wall Street: Po historycznych szczytach wywołanych wynikami Big Tech, rynek łapie oddech, czekając na popołudniowe dane ISM z USA.
Napięty rynek ropy: Ceny utrzymują się na wysokich poziomach (Brent powyżej 110 USD) ze względu na blokadę irańskich portów i rekordowy eksport z USA.
Kończący się tydzień na rynku ropy naftowej przypominał prawdziwy rollercoaster. Uwaga inwestorów przesuwa się poza sam Bliski Wschód w stronę analizy potencjalnego wyjścia Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC, gwałtownego wzrostu eksportu surowca z USA oraz sygnałów destrukcji popytu w Azji. Równocześnie Japonia zdecydowała się na interwencję walutową w okresie obniżonej płynności. Choć indeksy na Wall Street sięgnęły w ostatnich dniach nowych historycznych szczytów dzięki wynikom spółek Big Tech, dzisiejsza sesja przynosi lekkie wyhamowanie. Po publikacjach wyników takich gigantów jak Apple, oczy rynków zwracają się teraz na popołudniowe dane ISM z USA oraz kluczowe rynki: USDJPY, US500 i OIL.
USDJPY
Dane z Banku Japonii potwierdzają, że na koniec kwietnia doszło do potężnej interwencji walutowej, opiewającej na 5,4 bln jenów. Akcja ratunkowa nastąpiła po tym, jak para USDJPY przebiła psychologiczną barierę 160. Tokio powtórzyło strategię z 2024 roku, uderzając w spekulantów podczas Złotego Tygodnia, kiedy niska płynność potęguje efekty działań rządu. Należy jednak pamiętać, że podobne ruchy z lat 2022 i 2024 dawały jenowi oddech jedynie na kilka miesięcy. Do trwałej zmiany trendu niezbędne będzie jastrzębie stanowisko BoJ oraz zmiana nastawienia dolara, na co wpływ mogą mieć dzisiejsze publikacje z USA.
US500
Mimo osiągnięcia na koniec kwietnia historycznych rekordów dzięki solidnym raportom kwartalnym, dzisiejsze kontrakty terminowe sygnalizują chwilę wytchnienia. Inwestorzy optymistycznie oceniają fakt, że wiele spółek z grupy "Wspaniałej Siódemki" (Mag7) wciąż znajduje się poniżej swoich szczytów, co daje przestrzeń do dalszych wzrostów. Tydzień ten stał pod znakiem wyników spółek technologicznych, a optymizm podtrzymują deklaracje o "pionowej ścianie popytu" na rozwiązania AI. Teraz uwaga skupi się na tym, czy fundamenty te zdołają zrównoważyć presję inflacyjną i ryzyka geopolityczne.
OIL
Ceny ropy kończą tydzień na wysokich poziomach, choć po porannych wzrostach obserwujemy obecnie próbę zanegowania tych ruchów. Lipcowe kontrakty na ropę Brent zadomowiły się powyżej 110 USD za baryłkę, podczas gdy WTI oscyluje wokół 105 USD. Kluczowym czynnikiem zmienności pozostaje blokada irańskich portów zapowiedziana przez USA. Równocześnie rynki analizują dane o rekordowym eksporcie ropy i produktów z USA, który wyniósł łącznie 20 mln baryłek, co przy obecnych cenach wskazuje na ekstremalnie napiętą sytuację podażową na świecie. Inwestorzy czekają na kolejne estymaty dotyczące produkcji OPEC, które rzucą więcej światła na równowagę rynkową w nadchodzących miesiącach.
