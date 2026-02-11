Poranna odprawa: Dolar w potrzasku, wszystkie oczy patrzą na NFP 🏛️(11.02.2026)

Rozpoczynamy środową sesją na rynkach finansowych

Rynki akcji: notowania w Azji rosły umiarkowanie, wspierane stabilnym nastrojem inwestorów. Indeks Kospi rośnie 0,8%, podczas gdy Hang Seng dodał 0,3%.

Japonia: mimo święta i zamknięcia rynków kasowych jen się umocnił, choć bez wyraźnego nowego impulsu.

USA: wypowiedzi Hammack i Logan z Fed miały raczej jastrzębi ton, co podważa narrację o szybkim luzowaniu polityki. Dzsiaj wszystkie oczy zwrócone są na NFP o godzinie 14:30.

Chiny: dane o inflacji pokazały słabszy wzrost CPI i utrzymującą się deflację producentów, a juan pozostał stabilny dzięki działaniom PBoC. Chińskie dane inflacyjne za styczeń 2026 pokazały wzrost CPI o 0,2% r/r (poniżej prognozy 0,4% r/r i po 0,8% w grudniu), przy jednoczesnym spadku cen producentów (PPI) o 1,4% r/r (nieco łagodniejszym od oczekiwanych -1,5% i po -1,9% w grudniu).

Australia: dolar australijski osiągnął nowe maksima wobec głównych walut po jastrzębich komentarzach RBA i oczekiwaniach dalszej podwyżki stóp. Hauser z RBA powtórzył, że inflacja jest za wysoka przy widocznych ograniczeniach podażowych; po zeszłotygodniowej podwyżce stopy do 3,85% rynki wyceniają 70% szans na dalszy wzrost do 4,10% w maju.

Tuż przed otwarciem rynku w Europie szereg spółek przedstawiło swoje wyniki kwartalne:

ABN Amro (Q4 2025): Przychody €2,26 mld poniżej prognozy (€2,29 mld), zysk €410 mln pod oczekiwaniami (€497 mln), NII €1,67 mld powyżej estymacji, prognoza NII 2026 na €6,4 mld poniżej konsensusu.

Heineken (FY 2025): Skorygowany zysk operacyjny €4,39 mld nieznacznie powyżej oczekiwań (€4,37 mld), wolumen piwa -1,2% lepszy od prognozy (-2,48%), dywidenda €1,90 wg estymacji, prognoza wzrostu zysku operacyjnego 2026 w zakresie +2% do +6%.

Dassault Systèmes (Q4 2025): Non-IFRS przychody €1,68 mld poniżej oczekiwań (€1,74 mld), wzrost ex-FX +1% vs prognoza +3,49%, marża operacyjna 37% blisko estymacji (37,3%), prognoza Q1 2026 ex-FX +1-5%.

Siemens Energy (Q1 2026): Przychody €9,68 mld pod prognozą (€9,83 mld), zysk przed jednorazowymi €1,16 mld powyżej oczekiwań (€992 mln), zamówienia €17,61 mld znacznie ponad estymacją (€14,17 mld), potwierdzenie prognozy sprzedaży FY +11-13%.

Commerzbank (Q4 2025): Przychody €3,14 mld powyżej prognozy (€3,07 mld), zysk netto €737 mln lepszy od oczekiwań (€629 mln), zysk operacyjny €1,07 mld powyżej estymacji (€1,01 mld), NII €2,05 mld wg prognoz, prognoza zysku netto 2026 powyżej €3,2 mld (est. €3,41 mld).

Na rynku Forex widzimy podobne dynamiki zmian względem tego co było widoczne wczoraj. Najlepiej radzi sobie obecnie jen japoński, który zwyżkuje do większości walut świata. Relatwnie dobrze radzą sobie również waluty Antypodów. Pod największą presją spadków nieprzerwanie notowany jest dolar amerykański.

Metale szlachetne odonotowują umiarkowowane wzrosty w chwili obecnej ale nie są to ruchy nadzywczajne patrząc na ramową dynamikę zmian w ostatnim czasie. SILVER dodaje 2,1%, a GOLD 0,66%.

Bitcoin traci 2,3% w chwili pisania odprawy i notowany jest w strefie 67 000 USD.

Heatmapa zmienności widocznej obecnie na rynku Forex. Źródło: xStation