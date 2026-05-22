💯Podsumowanidnia - Wall Street blisko rekordów przed długim weekendem

📈 Giełdy i Rynki Globalne
- Amerykańskie indeksy giełdowe wyraźnie rosną przed długim weekendem, a indeks Dow Jones Industrial Average wyznacza nowe historyczne szczyty: kontrakt US30 notuje poziom ponad 50 800 punktów po przełamaniu psychologicznej bariery 50 000 punktów poprzedniego dnia.
- Kontrakt US500 również zbliża się do swoich rekordów, znajdując się powyżej poziomu 7 500 punktów i notując już 8. tydzień wzrostów z rzędu, co stanowi najdłuższą taką passę od 2023 roku.
- Optymizmowi na Wall Street towarzyszy spadek indeksu zmienności VIX do poziomów z początku lutego, a świetne nastroje są bezpośrednio powiązane ze spadającymi cenami ropy naftowej po ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa oraz sygnałach z Iranu wskazujących na zaawansowany etap negocjacji pokojowych.
- Na rynkach obserwujemy wąski wzrost spółek napędzany przez sztuczną inteligencję, przed którego skrajną koncentracją ostrzega UBS – od wybuchu konfliktu w Iranie na początku marca koszyk spółek powiązanych z AI (np. ekosystem Anthropic) zyskał aż 56%, podczas gdy szeroki rynek (S&P 500 Equal Weighted) porusza się w trendzie bocznym.
- Napływ kapitału wspiera płynność korporacyjną – wartość skupów akcji własnych (buybacks) oraz fuzji i przejęć (M&A) w USA przekroczyła w 2026 roku rekordowy poziom biliona dolarów.
📱 Spółki
- Akcje IBM (+2,2%) oraz GlobalFoundries (+5,5%) drożeją w odpowiedzi na decyzję rządu USA o wsparciu rozwoju krajowej infrastruktury kwantowej kwotą 2 mld USD.
- Wśród liderów wzrostów po publikacji wyników lub prognoz znalazły się spółki: IMAX (+15% przy plotkach o potencjalnej sprzedaży firmy), Workday (+8,1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5,2%) oraz Take-Two (+4,6%), które oficjalnie zapowiedziało premierę gry GTA VI na 19 listopada.
- Pod silną presją sprzedających znalazły się chińskie podmioty technologiczne, w tym BABA (-3,9%) oraz TCOM (-6,1%), reagujące na zapowiedzi nowych sankcji regulacyjnych, a także firma biotechnologiczna Denali Therapeutics (-3,1%) po niepowodzeniu badań klinicznych nad lekiem na chorobę Parkinsona.
📊 Makroekonomia
- Indeks zaufania konsumentów wg Uniwersytetu Michigan drastycznie tąpnął do poziomu 44,8 punktu (wobec rynkowych oczekiwań na poziomie 48,2 punktu), czemu towarzyszył silny wzrost rocznych oczekiwań inflacyjnych do 4,8% oraz do 3,9% w horyzoncie 5-letnim.
- Niemiecki indeks Ifo przyniósł pozytywne zaskoczenie i wzrósł do 84,9 punktu (oczekiwano spadku do 84,2 z poziomu 84,4), co mocno kontrastuje ze słabymi odczytami indeksów PMI – subindeks oczekiwań wzrósł do 83,8, a ocena bieżących warunków osiągnęła 86,1.
- Dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii okazały się znacznie gorsze od prognoz – w ujęciu rocznym dynamika wyhamowała do 0% (oczekiwano 1,3% r/r wobec poprzednich 1,7% r/r), natomiast w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o -1,3% m/m (przy prognozie -0,6% m/m i poprzednim odczycie +1,7%).
- Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że na obecnym etapie rozmów kwestie nuklearne nie są dyskutowane, aczkolwiek inne źródła sugerują, że ewentualne przekazanie wzbogaconego uranu do krajów trzecich ma stanowić kluczowy warunek zniesienia sankcji nałożonych na Teheran.
🏦 Polityka Monetarna i Rezerwa Federalna (Fed)
- Prezydent Donald Trump oficjalnie zaprzysiągł Kevina Warsha na nowego przewodniczącego Fed, co kształtuje zarys nowej Doktryny Trumpa-Warsha: bank rezygnuje z tzw. forward guidance na rzecz większej nieprzewidywalności i elastyczności; odrzucono pogląd, że silna gospodarka automatycznie generuje inflację (priorytetem jest stymulowanie podaży i innowacji), a strategia zakłada agresywny wzrost PKB, by "wyrosnąć z długu" bez gwałtownych podwyżek stóp. Trump zadeklarował pełną niezależność Warsha, dodając jednak, że nowy szef rozumie potrzebę stymulowania rosnącej gospodarki.
- Członkowie zarządu Fed prezentują jastrzębi zwrot, na czele z Christopherem Wallerem, którego przemówienie umocniło dolara – Waller nazwał dyskusje o szybkich obniżkach stóp "szaleństwem" i ogłosił przejście Fed w tryb neutralno-jastrzębi, gdzie warunki dyktuje lepka inflacja i wysokie oczekiwania konsumentów. Zaproponował dalsze odchudzanie bilansu (QT o kolejne 300–500 mld USD) oraz ogłosił oficjalną kapitulację przed powrotem do małego bilansu sprzed 2008 roku, ostrzegając, że zejście poniżej psychologicznej granicy 6 bln USD groziłoby paraliżem rynku międzybankowego.
🛢️ Surowce
- Notowania ropy WTI mocno zniżkują o ponad 2%, spadając do poziomu 95 USD, z kolei ropa Brent po rolowaniu wyceniana jest poniżej granicy 100 USD.
- Cena złota traci dzisiaj 0,5% i oscyluje minimalnie powyżej poziomu 4 500 USD za uncję, nie mogąc zdyskontować tańszej ropy naftowej ze względu na niesprzyjające otoczenie silniejszego dolara amerykańskiego.
💱 Waluty
- Dolar amerykański wykazuje wyraźne umocnienie, co spycha kurs głównej pary walutowej EURUSD w rejon poziomu 1,16, determinując dzisiejsze spadki i presję na rynku metali szlachetnych.
🔴Nowa era w Rezerwie Federalnej: Kevin Warsh przejmuje stery. US30 powyżej 50 tysięcy!
Czy Waller prezentuje stanowisko Warsha? Brak zmian w stopach, ale z redukcją bilansu?
Komentarz giełdowy: Jak duże IPO mają sens?
US OPEN: Amerykańskie indeksy rosną niemal do szczytów przed długim weekendem dzięki AI
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.