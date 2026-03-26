Poranna odprawa🚩Indeksy giełdowe tracą, ropa wraca do 100 USD (26.03.2026)

- Nastroje na rynkach akcji słabną, a ropa wraca w okolice 98 USD, ponieważ rynki zdają się wyceniniać mniejszą szansę na szybkie zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie po wczorajszych komentarzach irańskiego dowództwa. Kontrakty na US100 spadają 0,3%, a po słabej sesji w Azji indeksy na Starym Kontynencie również otworzą się prawdopodobnie w słabszych nastrojach.
- Uwaga makro dzisiejszego dnia skoncentruje się na danych z amerykańskiego rynku pracy (wnioski o zasiłek o 13:30) oraz wypowiedziach członków Fed - Stephena Mirana oraz Lisy Cook. Złoto spada prawie 1,5% a eurodolar cofa się dziś do 1.158 na fali umocnienia amerykańskiej waluty i ponownego wzrostu rentowności; 10-letnie treasuries rosną dziś o ponad 3 punkty bazowe do przeszło 4,36%.
- Siły amerykańskie twierdzą, że lotniskowiec USS Abraham Lincoln nadal prowadzi operacje przeciwko pozycjom Iranu, a Iran poinformował o atakach w Isfahanie (centrum kraju), gdzie znajduje się jeden z obiektów nuklearnych. Izraelska armia IDF potwierdziła kolejną falę ataków na cele znajdujące się w Iranie, a premier Izraela, Benjamin Netanyahu podkreślił, że celem operacji militranej jest całkowita neutralizacja zdolności irańskiego przywództwa.
- Prezes Exxon Ammann stwierdził, że rynki energii znajdują się we wczesnej fazie zakłóceń. Exxon maksymalizuje produkcję, aby wspomóc rynki, dążąc do podwojenia wskaźników wydobycia z amerykańskich złóż łupkowych. Według WSJ amerykański urząd USPS naliczy 8% dopłatę do przesyłek w USA, aby pokryć rosnące koszty paliwa lotniczego.
- Senator Elizabeth Warren stwierdziła, że chce zamrozić licencje eksportowe Nvidia, "dopóki firma nie potraktuje naszej kwestii bezpieczeństwa narodowego poważnie". Według Axios ekoonomiści i inwestorzy namawiają Waszyngton do stworzenia przepisów bezpieczeństwa w obliczu utraty miejsc pracy, napędzanej przez sztuczną inteligencję.
- Według zachodnich źródeł cytowanych przez Financial Times, Rosja ma dostarczać Iranowi drony; szacunki mówią, że przychody jakie pozyskuje ze sprzedaży ropy potroiły się od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump stwierdził, że naloty bombowców B-2 powstrzymały Iran przed wejściem w posiadanie bomby nuklearnej.
US100 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.