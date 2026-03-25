Poranna odprawa - Indeksy słabną mimo szans na deeskalację na Bliskim Wschodzie (25.03.2026)

- Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko tracą, podczas gdy futures na indeksy europejskie wskazywały na wzrosty przekraczające 1%, co sugeruje mieszany obraz globalnego apetytu na ryzyko mimo nadziei na deeskalację na Bliskim Wschodzie.
- Ceny ropy spadły, ponieważ sygnały możliwej deeskalacji w Iranie poprawiły nieco nastroje rynkowe i ograniczyły obawy o długotrwałe zakłócenia podaży w regionie.
- Ropa Brent obniżyła się z 100 do 96 USD za baryłkę, odzwierciedlając oczekiwania, że spadek napięć może zmniejszyć presję inflacyjną i ograniczyć potrzebę dalszego zacieśniania polityki monetarnej.
- Aktywa ryzykowne rosły w Azji, gdzie indeksy giełdowe zyskały 1,8%, wspierane przez poprawę sentymentu, niższe ceny ropy oraz równoległy popyt na obligacje skarbowe.
- Dolar amerykański nieznacznie się osłabił, co wpisuje się w odwrót od bezpiecznych aktywów w związku z chwilowym spadkiem napięć geopolitycznych.
- Uwaga inwestorów skupiła się na działaniach dyplomatycznych USA, w tym doniesieniach o 15-punktowym planie zakończenia konfliktu oraz możliwym miesięcznym zawieszeniu broni o które wg. izraelskiego Channel 12 miał zabiegać Waszyngton.
- Ceny złota rosną i przekraczają już okolice 4555 USD za uncję; odbicie od dołka przekracza już ok. 10%; w ślad za złotem zyskuje też srebro. Bitcoin przekroczył ponownie poziom 71 000 USD.
- Rentowności krótkoterminowych obligacji USA spadły, a dochodowość 2-letnich papierów obniżyła się o 2 pb do 3,87%, co sygnalizuje nieco mniejsze oczekiwania na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w najbliższym czasie.
- Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta i jest kluczowym czynnikiem ryzyka, ponieważ ten strategiczny szlak transportu ropy z Bliskiego Wschodu nadal jest postrzegany jako praktycznie zamknięty dla żeglugi.
- Wczoraj Trump przekazał, że irańskie elity są już dziś zupełnie inne, co wskazuje, że cel operacji w postaci zmiany reżimu w dużej miere się powiódł; Iran miał oferować Amerykanom bardzo duży prezent, związany z ropą, ale Trump nie ujawnił dokładnie czym ów prezent był - Teheran nie odniósł się do tego komentarza.
