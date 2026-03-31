Poranna odprawa 🗽Indeksy w USA odbijają po komentarzach Trumpa dot. Iranu (31.03.2026)

Kontrakty terminowe na indeksy akcji rosły, a ceny ropy spadały po tym, jak „Wall Street Journal” podał, że Donald Trump miał powiedzieć swoim doradcom, iż jest gotów wstrzymać amerykańską kampanię militarną przeciwko Iranowi - nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostałaby w dużej mierze zablokowana. Konflikt trwa jednak nadal, a w nocy źródła wskazały na znaczne uderzenie w podziemne magazyny irańskich rakiet w regionie Isfahanu; doszło do serii dużych eksplozji.
- Kontrakty na indeks S&P 500 wzrosły o 0,8%, natomiast te powiązane z rynkami europejskimi zyskały 0,3%, co odzwierciedla nadzieje inwestorów na powolne złagodzenie napięć. Odbicie na rynkach azjatyckich nie utrzymało się jednak długo. Ostatecznie indeks MSCI Asia Pacific spadł o 1% i zmierzał ku najgorszemu miesięcznemu wynikowi od października 2008 roku. Szczególnie słabo radziły sobie spółki z sektora półprzewodników.
- Wraz z oczekiwaniami na deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie, ropa West Texas Intermediate oddała wcześniejsze wzrosty i była notowana praktycznie bez zmian, na poziomie około 103 dolarów za baryłkę. Wcześniej jej cena wzrosła nawet do około 107 dolarów. Amerykańskie obligacje skarbowe kontynuowały umocnienie, a dolar tracił wobec większości walut z grupy G10.
- Po miesiącu działań wojennych Iran prawdopodobnie osiągnął istotny cel strategiczny, utrzymując kontrolę nad ruchem w cieśninie Ormuz. W marcu przez ten wąski szlak łączący Zatokę Perską z resztą świata przepływało średnio zaledwie sześć statków dziennie w obu kierunkach. Dla porównania, w normalnych warunkach liczba ta wynosi około 135 jednostek dziennie.
- Rentowności amerykańskich obligacji spadły po publikacji artykułu „WSJ”, rentowność 10-letnich treasuries spadła o dwa punkty bazowe, do poziomu 4,33%. W poniedziałek ceny obligacji rosły również po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell zbagatelizował krótkoterminowe ryzyko inflacyjne wynikające z wyższych cen energii.
- Od strony makroekonomicznej dane NBS PMI z Chin wypadły lepiej od oczekiwań zarówno w sektorze przemysłowym (50,4 wobec prognozowanych 50,1 i 49 wcześniej), jak i pozaprzemysłowym (50,1 wobec 49,9 oczekiwanych oraz 49,5 poprzednio). W Japonii liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 4,9% miesiąc do miesiąca, przy prognozie na poziomie -4,5% i wcześniejszym odczycie wynoszącym -0,4%.
-
Źródło: xStation5
