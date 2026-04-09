Poranna odprawa: Iran oskarża USA o naruszenie zawieszenia broni (09.04.2026)

Ropa brent odbija 1,2% do ok. 97 USD za baryłkę w reakcji na nieufność Iranu wobec postawy Stanów Zjednoczonych oraz dalszych ataków Izraela w regionie. Kontrakty na indeksy w USA trzymają się na płasko.
Przewodniczący irańskiego parlamentu oskarżył USA o naruszenie zawieszenia broni, co pogłębia wzajemną nieufność. Teheran wskazuje na izraelskie naloty czy incydenty z dronami, zwłaszcza w Libanie, który z kolei zapowiada wykorzystanie wszystkich środków celem zatrzymania ataków ze strony Izraela. Waszyngton odrzuca zarzuty – JD Vance podkreślił, że kwestia Libanu nie była częścią umowy.
Trump poinformował, że “wszystkie amerykańskie statki, samoloty i personel wojskowy, wraz z amunicją i uzbrojeniem niezbędnym do zniszczenia osłabionego wroga, pozostaną w rejonie Iranu do czasu pełnego wypełnienia porozumienia.”, grożąc Iranowi na wypadek odejścia od stołu.
Nastroje w Azji są sceptyczne i ostrożne. Po początkowym optymizmie rynki wyhamowały z powodu wątpliwości co do trwałości rozejmu USA z Iranem. Niepokój budzą wciąż zablokowana Cieśnina Ormuz, odbicie cen ropy oraz spory o włączenie Libanu do warunków porozumienia. Najwięcej tracą giełdy w Korei Południowej (KOSPI: -1,8%) i Japonii (-0,7%), na czerwono również Chiny (HSCEI: -0,3%) czy Indie (NIfty 50: -0,6%).
Zdaniem szefowej Rezerwy Banku Nowej Zelandii Anny Breman, poprzednie obniżki stóp procentowych wciąż zapewniają wsparcie dla gospodarki, a ryzyko wyższej inflacji wzrosło. Jastrzębi komentarz napędza wzrosty na dolarze nowozelandzkim, który jest aktualnie najbardziej zmienną walutą G10 dzisiejszej sesji (NZDUSD: +0,25%, NZDJPY: +0,4%, AUDNZD: -0,25%).
Poza NZD, zmienność na rynku FX jest przytłumiona. Indeks dolara (USDIDX) handluje na płasko, EURUSD również bez zmian przy 1,166, straty odnotowuje głównie jen po publikacji niższych od oczekiwań danych dot. nastrojów konsumentów (USDJPY: +0,2%).
Złoto stoi w miejscu drugą sesję z rzędu (4720 USD za uncję), nie wiedząc co zrobić w świetle kruchego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie oraz jastrzębich minutek Fed, które przez swoją “nieaktualność” utonęły między innymi wydarzeniami. Na płasko handluje również srebro (73 USD za uncję).
Na kryptowalutach dominują spadki, choć zmienność pozostaje ograniczona: Bitcoin traci 0,7% do 71 180 USD, a Ethereum 1,2% do 2191 USD.
