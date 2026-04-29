Poranna odprawa: Kumulacja decyzji FED, BoC i wyników kwartalnych Mag7 ⚡(29.04.2026)

GEOPOLITYKA I KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE

• Wall Street Journal podał, że prezydent Trump polecił swoim doradcom przygotowanie się na przedłużoną, bezterminową blokadę irańskich portów. Decyzja zapadła po poniedziałkowym spotkaniu w Situation Room – Trump ocenił, że wznowienie bombardowań lub wycofanie się z konfliktu niosą większe ryzyko niż utrzymanie presji ekonomicznej. Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa ok. 20% światowych dostaw ropy i LNG, pozostaje zamknięta.

• Dyplomacja pozostaje w impasie. Iran dwa dni temu oświadczył, że nie będzie dyskutować o swoim programie nuklearnym w obecnych warunkach. Teheran domaga się reparacji, zniesienia sankcji i pewnej formy kontroli nad Cieśniną Ormuz, podczas gdy Waszyngton stawia warunek likwidacji irańskiego programu jądrowego. Wysoki rangą amerykański urzędnik stwierdził, że blokada „wyraźnie gryzie" – Iran ma problemy z magazynowaniem niesprzedanej ropy.

SYTUACJA GOSPODARCZA

• Sezon wyników w USA pozostaje mocny – ponad 80% spółek pobiło oczekiwania, ze wzrostem zysków za Q1 na poziomie ok. 16%. Jednak rynek potrzebuje nowych katalizatorów do dalszych wzrostów. Jakiekolwiek sygnały rosnących kosztów mogą wywołać negatywną reakcję, szczególnie w przypadku megacapów, których waga w indeksach jest ogromna. Przed nami dzisiaj kumulacja wyników spółek Mag7.

• Banki centralne nie dają nadziei na gołębie zwroty. Ani ECB, ani Bank Anglii nie mają przestrzeni do luzowania z uwagi na uporczywą inflację napędzaną kryzysem energetycznym. Fed również nie planuje zmian – inflacja ponownie przyspiesza. Dziś wieczorem decyzja FOMC (oczekiwane utrzymanie stóp na 3,50–3,75%) oraz decyzja Banku Kanady (oczekiwane utrzymanie na 2,25%).

• NIESR obniżył prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii, ostrzegając, że wojna z Iranem utrzyma inflację powyżej celu aż do 2028 roku. Kanada również obcięła prognozy wzrostu, prezentując mniejszy od oczekiwań deficyt w wiosennym oświadczeniu fiskalnym.

ROPA I SUROWCE

• Ropa kontynuuje wielodniowy rajd. Przełamanie poziomu 100 USD na WTI może przyciągnąć dodatkowy impet ze strony strategii algorytmicznych i podążających za trendem.

• Dane API potwierdzają fizyczne zacieśnienie podaży – zapasy ropy w USA spadły o 1,79 mln baryłek (drugi tydzień spadków z rzędu), benzyna o 8,47 mln bbl, destylaty o 2,60 mln bbl. To dowód, że zamknięcie Ormuz przekłada się na realne niedobory, a nie tylko na zmienność na rynku papierowym.

• Chiny podwoiły majowe kwoty eksportu paliw do 500 tys. ton metrycznych, ale wolumeny pozostają ułamkiem poziomów sprzed wojny. Pekin traktuje eksport paliw jako narzędzie strategiczne, centralnie wyznaczając wolumeny i kraje docelowe. Dla mniejszych gospodarek azjatyckich ulga jest minimalna – rynki diesla i paliwa lotniczego w regionie pozostają napięte.

• Gaz ziemny (NATGAS) był jednym z nielicznych surowców na minusie (-0,30%). Złoto zyskiwało symbolicznie (+0,10%), srebro mocniej (+0,90%).

SESJA W AZJI

• Rynki japońskie były zamknięte z powodu Dnia Shōwa, co znacząco ograniczyło płynność w regionie i wyeliminowało handel gotówkowy na amerykańskich obligacjach skarbowych w trakcie sesji azjatyckiej.

• Indeksy azjatyckie notowały umiarkowane wzrosty – chiński CHN.cash zyskał 1,05%, japoński JP225 (kontrakty) +0,73%. Indeksy amerykańskie w handlu przedsesyjnym: US100 +0,35%, US500 +0,17%, co odzwierciedla optymizm wynikowy, ale brak nowych impulsów wzrostowych.

WALUTY

• Dolar amerykański umocnił się na sesji azjatyckiej, wspierany doniesieniami o przedłużeniu blokady Iranu. USDPLN wzrósł do 3,6296–3,6309, EURPLN do 4,2476–4,2493. Indeks dolara (USDIDX) praktycznie bez zmian (+0,01%) na poziomie 98,55.

• Dolar australijski i nowozelandzki były najsłabszymi walutami dnia (NZD -0,4%, AUD -0,3%). AUD osłabił się pomimo jastrzębich danych inflacyjnych – Q1 CPI wyniósł 4,1% r/r (zgodnie z oczekiwaniami), ale bazowy trimmed mean 3,5% r/r okazał się nieco łagodniejszy kwartalnie (0,8% vs. 0,9% oczekiwane). Rynek wycenia teraz ~75% szans na podwyżkę RBA 5 maja (vs. 85% przed danymi). Skarbnik Australii Chalmers ostrzegł, że inflacja osiągnie wyższe szczyty niż wcześniej zakładano.

• Forint węgierski (-0,3%), rand południowoafrykański (-0,3%) i korona szwedzka (-0,2%) również traciły. Jen japoński był relatywnie stabilny – komentatorzy podkreślają, że „Bank Japonii nie jest w stanie uratować jena". USDJPY na poziomie 159,67–159,68.

• PBOC ustalił kurs centralny USD/CNY na 6,8608 (vs. szacunek rynkowy 6,8347), co sygnalizuje dalsze zarządzanie osłabieniem juana. Chińskie firmy zabezpieczają kursy walutowe przed rekordowym sezonem dywidendowym o wartości 70 mld USD.

• EURUSD lekko w dół (-0,07%) na 1,17028–1,17037, GBPUSD praktycznie bez zmian (-0,02%) na 1,35086–1,35096.

EUROPEJSKIE WYNIKI SPÓŁEK

• UBS zaskoczył potężnym wynikiem za Q1 – zysk netto 3,04 mld USD (+80% r/r), znacznie powyżej konsensusu 2,42 mld USD. Napływ nowych aktywów w wealth management wyniósł 37,4 mld USD (vs. oczekiwane 24,9 mld). Bank zapowiedział skup akcji za 3 mld USD w Q2 i wyraził pewność co do realizacji celów na 2026, oceniając, że rynki pozostają odporne w oczekiwaniu na dyplomatyczne rozwiązanie na Bliskim Wschodzie.

• Santander również powyżej oczekiwań – zysk netto 5,46 mld EUR (vs. konsensus 4,97 mld EUR), przychody odsetkowe netto 11,02 mld EUR. Deutsche Bank zaraportował przychody 8,67 mld EUR (vs. 8,55 mld EUR oczekiwane), zysk netto 1,91 mld EUR (+7,7% r/r).

• Mercedes-Benz zaraportował sprzedaż 31,60 mld EUR (lekko poniżej est. 31,8 mld EUR), ale skorygowany EBIT 1,77 mld EUR znacząco powyżej oczekiwań (1,6 mld EUR). Marża operacyjna w segmencie samochodów osobowych wyniosła 4,1% vs. oczekiwane 3,17%. Spółka potwierdziła guidance na 2026 rok.

KLUCZOWE WYNIKI SPÓŁEK DZIŚ – ABSOLUTNY SZCZYT SEZONU

• Dzisiejszy dzień to jeden z najważniejszych momentów całego sezonu wynikowego. Przed otwarciem rynku w USA raporty opublikują AbbVie, Automatic Data Processing (ADP) oraz TotalEnergies. Jednak prawdziwe emocje zaczną się po zamknięciu sesji amerykańskiej.

• Oprócz megacapów technologicznych, po sesji raportują również QUALCOMM, Ford Motor oraz Carvana. QUALCOMM dostarczy informacji o kondycji rynku półprzewodników i popycie na chipy mobilne, a Ford – o wpływie rosnących kosztów energii i surowców na sektor motoryzacyjny.

• W Europie przed otwarciem raporty przedstawiły już AstraZeneca, adidas oraz TotalEnergies, a wyniki UBS, Deutsche Banku, Santandera i Mercedes-Benz (opisane powyżej) nadają ton porannej sesji. Jutro czekają nas kolejne kluczowe raporty – m.in. Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar i Volkswagen.

KRYPTOWALUTY

• Bitcoin zyskał 1,13%, notowany w okolicach 77 109–77 311 USD. Kryptowaluta korzysta z ogólnego apetytu na ryzyko napędzanego sezonem wynikowym, choć pozostaje wrażliwa na ewentualne pogorszenie nastrojów geopolitycznych.

CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO DZISIEJSZEJ SESJI

• Kluczowe wydarzenia dnia to decyzje stóp procentowych Fed (20:00) i Banku Kanady (15:45) – w obu przypadkach oczekiwane jest utrzymanie stóp bez zmian, ale konferencje prasowe (Powell o 20:30, BoC o 16:30) mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej ścieżki polityki w warunkach podwyższonej inflacji energetycznej.

• Dane o zamówieniach na dobra trwałe, pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach w USA (14:30) dadzą obraz kondycji amerykańskiej gospodarki realnej. Oficjalne dane EIA o zapasach ropy potwierdzą lub zaprzeczą wczorajszemu raportowi API.

• W Europie uwaga skupi się na danych inflacyjnych – CPI z Niemiec HICP, które pokażą, jak silnie kryzys energetyczny przekłada się na ceny konsumenckie w strefie euro. Dane mogą ograniczyć przestrzeń ECB do jakichkolwiek gołębich sygnałów.

• Dzisiejszy wieczór to absolutny kulminacyjny moment sezonu wynikowego – po sesji raportują aż cztery megacapy: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet oraz Amazon. To spółki o gigantycznej wadze w indeksach S&P 500 i Nasdaq, których wyniki mogą zdeterminować kierunek rynku na kolejne tygodnie. Inwestorzy oczekują nie tylko pobicia prognoz, ale realnych dowodów na monetyzację AI, wzrost w chmurze i utrzymanie rentowności przy rosnących kosztach. Rynki kupują każdy dołek licząc na kolejne ustępstwa w geopolityce, ale materialnie nic się nie zmieniło – brak nowych katalizatorów przy ropie powyżej 100 USD i zamkniętym Ormuzie stanowi realne zagrożenie dla kontynuacji rajdu.