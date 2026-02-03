Poranna odprawa - RBA podnosi stopy procentowe (03.02.2026)

- Sesja azjatycka wygląda mieszanie. Główne chińskie indeksy lekko tracą, natomiast kontrakt na Nikkei 225 rośnie o ponad 1% na koniec handlu (kasowy rósł ponad 3%). Mocne wzrosty obserwowaliśmy również w Korei Południowej
- Mocne wzrosty w Japoni motywowane są m.in. wynikami banku Mizuho, który zyskuje 5% po publikacji wyników finansowych. Spółka podnosi swoje oczekiwania, co do przyszłych wyników oraz ogłasza skup akcji własnych
- Japoński indeks motywowany jest wzrostem przede wszystkich spółek technologicznych oraz banków
- Kontrakty na Wall Street minimalnie odbijają o poranku. US100 rośnie o 0,4%, natomiast US500 zyskuje 0,25%
- Dobre nastroje na Wall Street to efekt świetnych wyników Palantira. Akcje tej spółki rosną o 5% w notowaniach posesyjnych. Przychody spółki wzrosły o 70% r/r do poziomu 1,4 mld USD, co było wynikiem powyżej rynkowych oczekiwań. EPS wyniósł 0,25 USD przy oczekiwaniu na poziomie 0,23 USD
- Z drugiej strony akcje Nvidii straciły po sesji wczoraj blisko 3% wobec szefa OpenAI, który wskazał, że spółka bada możliwości innych chipów w budowaniu infrastruktury
- RBA podniósł stopy procentowe, co było częściowo oczekiwane przez rynki. Obecna stopa procentowa wynosi 3,85%. AUDUSD zyskuje dzisiaj ponad 1%, podnosząc się po spadkach wywołanych przeceną metali szlachetnych
- Bullock z RBA wskazuje, że gospodarka australijska znajduje się w dobrym stanie. RBA podnosi również oczekiwania dla stóp procentowych na koniec roku do poziomu 4,2%, co jest związane również z podwyższonymi prognozami inflacyjnymi.
- Sytuacja na rynku metali szlachetnych zaczyna się stabilizować. Dzisiaj obserwujemy kolejną próbę odbicia. Srebro rośnie do poziomu 85 USD za uncję, zyskując ponad 8%, natomiast złoto rośnie o 5% do poziomu niemal 4900 USD za uncję
- Goldman Sachs wskazuje na wsparcie na złocie ze względu na strukturalny popyt związany z “strategicznym zabezpieczeniem” ze strony różnych instytucji, a w szczególności banków centralnych
- Ropa naftowa minimalnie traci. Brent notowany jest poniżej 66 USD za baryłkę, natomiast WTI nieco poniżej 62 USD za baryłkę. Wydaje się, że rynek na ten moment przesuwa swój fokus na kwestie dotyczące umowy handlowej USA z Indiami oraz na zamknięcie prac amerykańskiego rządu, niż na potencjalny konflikt z Iranem
- Iran sugeruje gotowość na rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli rozmowy się rozpoczną, a Iran nie będzie mocno walczył. Premia geopolityczna na ropie na poziomie 5-10 USD teoretycznie mogłaby zostać wyeliminowana.
- Porozumienie handlowe USA z Indiami doprowadzi do zmniejszenia się ceł na Indie do 18% z obecnie wysokiego poziomu 50% (25% stawki zwykłej i dodatkowej 25% związanej z rosyjską ropą). Indie mają zmniejszyć bariery dla amerykańskich produktów. Indyjskie akcje mocno reagowały wzrostem na porozumienie handlowe
- Warto podkreślić, że w ramach umowy handlowej Indie zobowiązały się do zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy. Indie mają zwiększyć zakupy ropy z USA.
- Trump wezwał Izbę Reprezentantów do szybkiego przegłosowania ustawy budżetowej, co pozwoliłoby na zakończenie częściowego shutdownu
- Raport z rynku pracy, który miał być opublikowany w piątek najprawdopodobniej zostanie przesunięty na późniejszy termin
