Poranna odprawa - Rekordy na Wall Street w oczekiwaniu na otwarcie Cieśniny Ormuz (16.04.2026)

Nieoficjalne informacje wskazują na to, że Iran ma proponować częściowe otwarcie Cieśniny Ormuz wykorzystujące wody terytorialne Omanu. Ropa naftowa na razie nie reaguje na te wieści i otwiera się na poziomach wczorajszego zamknięcia

Taka propozycja jest warunkowana progresem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi

Obie strony rozważają również przedłużenie zawieszenia broni o kolejne dwa tygodnie. Termin pierwszego zawieszenia broni mija w najbliższy wtorek

Ropa Brent notowana jest minimalnie poniżej 95 USD za baryłkę, tuż przed rolowaniem kontraktów terminowych. Ropa WTI po rolowaniu notowana jest niżej przy 88 USD za baryłkę

Złoto pozostaje powyżej 4800 USD za uncję, ale nie kontynuuje silnego odbicia z początku tygodnia, co jest związane z ogromną niepewnością na rynkach

Jednocześnie obserwujemy rekordy na US500 pomimo trwającej wojny w Iranie, co jest powiązane z dobrymi wynikami spółek. US500 wyniki do poziomu niemal 7080 punktów, zyskując dzisiaj 0,3%. Podobna sytuacja ma miejsce na US100, gdzie kontrakt na indeks przebija się przez historyczne szczyty i zbliża się do poziomu 26500 punktów

EURUSD narusza poziom 1,1800, ale wzrosty na parze są powiązane raczej z oczekiwaniami na deeskalajcę sytuacji na Bliskim Wschodnie niż z oczekiwaniami na podwyżki ze strony EBC

W dalszym ciągu trwa konflikt w Fed. W przyszłym tygodniu mogą ruszyć przesłuchania Warsha, natomiast Trump w dalszym ciągu grozi zwolnieniem Powella, jeśli ten nie ustąpi później ze stanowiska gubernatora

PKB z Wielkiej Brytanii za luty rośnie mocniej od oczekiwań. Rocznie jest to wzrost na poziomie 1,0% r/r, natomiast miesięcznie mamy odbicie na poziomie 0,5% m/m. GBPUSD testuje okolice poziomu 1,3600

W trakcie sesji azjatyckiej poznaliśmy mieszane dane z Chin. Dane PKB wypadły lepiej od oczekiwań, ale jednocześnie mamy słabe dane dotyczące cen nieruchomości oraz sprzedaży detalicznej

PKB rośnie o za Q1 w Chinach rośnie o 5,0% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 4,8% r/r oraz przy poprzednim poziomie 4,5% r/r

Sprzedaż detaliczna rośnie zaledwie o 1,7% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie 2,3% r/r oraz przy poprzednim poziomie 2,8% r/r. Z kolei produkcja przmeysłwoa rośnie minimalnie więcej od oczekiwań na poziomie 5,7% r/r przy oczekiwaniu 5,5% r/r, ale jest to spowolnienie 6,3% r/r

Muller z EBC wskazuje, że ruch ze stopami procentowymi w trakcie kwietniowego posiedzenia nie jest wykluczony, aczkolwiek większość członków banku wskazuje raczej na utrzymanie. Jeszcze niedawno rynek wyceniał 100% pewności podwyżki stóp procentowych do połowy roku

Bitcoin był notowany wczoraj najwyżej od początku lutego, naruszając poziom 75000 punktów

TSMC raportuje rekordowe wyniki w Q1 2026 pokazując wzrost zysków netto na poziomie 58% r/r, do poziomu 18,1 mld USD. Marża brutto spółki wypadła na poziomie 66,2%. Sprzedaż netto wyniosła niemal 36 mld USD, co stanowi 40% wzrost rok do roku