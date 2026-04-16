Poranna odprawa - Rekordy na Wall Street w oczekiwaniu na otwarcie Cieśniny Ormuz (16.04.2026)

- Nieoficjalne informacje wskazują na to, że Iran ma proponować częściowe otwarcie Cieśniny Ormuz wykorzystujące wody terytorialne Omanu. Ropa naftowa na razie nie reaguje na te wieści i otwiera się na poziomach wczorajszego zamknięcia
- Taka propozycja jest warunkowana progresem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi
- Obie strony rozważają również przedłużenie zawieszenia broni o kolejne dwa tygodnie. Termin pierwszego zawieszenia broni mija w najbliższy wtorek
- Ropa Brent notowana jest minimalnie poniżej 95 USD za baryłkę, tuż przed rolowaniem kontraktów terminowych. Ropa WTI po rolowaniu notowana jest niżej przy 88 USD za baryłkę
- Złoto pozostaje powyżej 4800 USD za uncję, ale nie kontynuuje silnego odbicia z początku tygodnia, co jest związane z ogromną niepewnością na rynkach
- Jednocześnie obserwujemy rekordy na US500 pomimo trwającej wojny w Iranie, co jest powiązane z dobrymi wynikami spółek. US500 wyniki do poziomu niemal 7080 punktów, zyskując dzisiaj 0,3%. Podobna sytuacja ma miejsce na US100, gdzie kontrakt na indeks przebija się przez historyczne szczyty i zbliża się do poziomu 26500 punktów
- EURUSD narusza poziom 1,1800, ale wzrosty na parze są powiązane raczej z oczekiwaniami na deeskalajcę sytuacji na Bliskim Wschodnie niż z oczekiwaniami na podwyżki ze strony EBC
- W dalszym ciągu trwa konflikt w Fed. W przyszłym tygodniu mogą ruszyć przesłuchania Warsha, natomiast Trump w dalszym ciągu grozi zwolnieniem Powella, jeśli ten nie ustąpi później ze stanowiska gubernatora
- PKB z Wielkiej Brytanii za luty rośnie mocniej od oczekiwań. Rocznie jest to wzrost na poziomie 1,0% r/r, natomiast miesięcznie mamy odbicie na poziomie 0,5% m/m. GBPUSD testuje okolice poziomu 1,3600
- W trakcie sesji azjatyckiej poznaliśmy mieszane dane z Chin. Dane PKB wypadły lepiej od oczekiwań, ale jednocześnie mamy słabe dane dotyczące cen nieruchomości oraz sprzedaży detalicznej
- PKB rośnie o za Q1 w Chinach rośnie o 5,0% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 4,8% r/r oraz przy poprzednim poziomie 4,5% r/r
- Sprzedaż detaliczna rośnie zaledwie o 1,7% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie 2,3% r/r oraz przy poprzednim poziomie 2,8% r/r. Z kolei produkcja przmeysłwoa rośnie minimalnie więcej od oczekiwań na poziomie 5,7% r/r przy oczekiwaniu 5,5% r/r, ale jest to spowolnienie 6,3% r/r
- Muller z EBC wskazuje, że ruch ze stopami procentowymi w trakcie kwietniowego posiedzenia nie jest wykluczony, aczkolwiek większość członków banku wskazuje raczej na utrzymanie. Jeszcze niedawno rynek wyceniał 100% pewności podwyżki stóp procentowych do połowy roku
- Bitcoin był notowany wczoraj najwyżej od początku lutego, naruszając poziom 75000 punktów
- TSMC raportuje rekordowe wyniki w Q1 2026 pokazując wzrost zysków netto na poziomie 58% r/r, do poziomu 18,1 mld USD. Marża brutto spółki wypadła na poziomie 66,2%. Sprzedaż netto wyniosła niemal 36 mld USD, co stanowi 40% wzrost rok do roku
- Dzisiaj po sesji na Wall Street wyniki zaprezentuje Netflix
US500 wychodzi na nowe historyczne szczyty przebijając się wczoraj przez 7000 punktów, a dzisiaj poruszając się na wcześniej niezbadanych wodach. Źródło: xStation5
