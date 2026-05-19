Poranna odprawa: Rynek nie wierzy w zapowiedzi Trumpa (19.05.2026)

- Donald Trump we wpisie na Truth Social poinformował o tym, że zaplanowany na dziś atak na Iran nie dojdzie do skutku. Postępować mają negocjacje ws. osiągnięcia trwałego porozumienia między stronami.
- Wpis ukazał się przed zamknięciem amerykańskiego rynku, zarówno S&P 500 (-0,1%), jak i NASDAQ Composite (-0,5%) zakończyły jednak dzień na czerwono.
- Spadkami dzień zakończyły:
- Intel (-0,6%),
- NVIDIA (-1,3%),
- Micron (-6%),
- Tesla (-2,9%),
- Apple (-0,8%).
- Po licznych przypadkach w których pierwotne deklaracje nie znajdowały odzwierciedlenia w rzeczywistości, rynki wydają się nie ufać zapowiedziom prezydenta, czekając na realne działania. Kontrakty futures na S&P 500 także wykazują więc spadki (-0,3%).
- Na azjatyckich rynkach sentyment jest niejednorodny, przegranym po raz kolejny okazuje się jednak koreański KOSPI (-2,6%), który względem piątkowego otwarcia osłabił się już o 9%.
- Fantastyczne notowania indeksu (74% od początku roku) opierały się przede wszystkim na wzroście eksportu półprzewodników, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych (o blisko 700% r/r).
- Obecnie ciąży mu więc nie tylko nieco gorszy sentyment względem ryzyka, ale i spadki spółek produkujących mikroprocesory, zapoczątkowane w piątek przez komunikaty, które sygnalizują, że Chiny nie zdecydują się na zakup układów NVIDII, zamiast tego rozwijając własne technologie w tym zakresie.
- Pomimo istotnie lepszych od oczekiwań danych dot. dynamiki PKB za Q1 (wzrost o 2,1% r/r), spadki notuje także NIKKEI 225 (-0,4%), co wiążemy przede wszystkim z wysokim deflatorem (3,4%), który wzmaga już podwyższone obawy inflacyjne.
- Dalszemu osłabieniu ulega także jen.
- Na rynku walutowym wyróżnia się skromne osłabienie dolara.
- Na szczycie zestawienia G10 funt (GBPUSD +0,6%), który korzysta z uspokojenia nastrojów względem potencjalnej dymisji Keira Starmera oraz nieco wyższych od oczekiwań danych dot. marcowego wzrostu płac (4,1%).
- Dobrze radzi sobie także korona norweska (USDNOK -0,4%), która podobnie jak i inne waluty eksporterów surowców energetycznych netto korzysta ze wzrostów cen ropy naftowej oraz LNG.
- Nieco słabsze ruchy obserwujemy na parze EURUSD (+0,1%) oraz CHFUSD (+0,1%).
- Po publikacji raportu z brytyjskiego rynku pracy, w kalendarzu makroekonomicznym nie znajdziemy dziś bardzo istotnych z rynkowej perspektywy odczytów.
- Zaplanowane na dziś publikacje wyników to m.in.:
- Home Depot,
- Keysight Technologies,
- Mabion,
- Atrem
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
