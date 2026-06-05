Poranna Odprawa: Słabszy sentyment do AI i napięcia geopolityczne ciążą rynkom

🏛️ Giełda
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Czwartkowa sesja na amerykańskich giełdach zakończyła się przewagą wzrostów, choć ich źródłem nie były tym razem spółki technologiczne.
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Indeks Dow Jones wzrósł o 1,73 proc., a S&P 500 zyskał 0,41 proc., podczas gdy Nasdaq nieznacznie stracił na wartości.
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Inwestorzy przenosili kapitał z sektora technologicznego do spółek z branży finansowej, ubezpieczeniowej i handlu detalicznego.
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Największe spadki odnotował Broadcom po publikacji słabszych wyników przychodowych, a akcje CrowdStrike zniżkowały po przedstawieniu rozczarowujących prognoz.
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Wyraźnie traciły również Arm Holdings i Micron Technology.
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Sesja pokazała rosnącą rotację kapitału w kierunku bardziej tradycyjnych sektorów gospodarki kosztem firm technologicznych, które w ostatnich miesiącach napędzały wzrosty na Wall Street.
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Na azjatyckich rynkach akcji w piątek dominują negatywne nastroje, a większość głównych indeksów notuje spadki
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Największą przecenę obserwujemy w Korei Południowej, gdzie indeks KOSPI traci ponad 4 proc. Wyraźnie pod kreską znajdują się również japoński Nikkei 225 (-1,03 proc.), hongkoński Hang Seng (-0,87 proc.) oraz australijski S&P/ASX 200 (-0,69 proc.).
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Źródłem słabości jest przede wszystkim pogorszenie sentymentu wokół spółek związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami.
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Azjatyckich nwestorów rozczarowały wyniki i perspektywy amerykańskiego Broadcomu, którego akcje spadły o ponad 12 proc., wywołując falę wyprzedaży w całym sektorze technologicznym.
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Szczególnie mocno ucierpiały koreańskie i japońskie spółki chipowe, które w ostatnich miesiącach były głównymi beneficjentami globalnego boomu na AI.
🌍 Geopolityka i Makroekonomia
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Czwartkowe doniesienia z Bliskiego Wschodu przyniosły mieszane sygnały dotyczące perspektyw zakończenia konfliktu.
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Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone znajdują się w końcowej fazie negocjacji z Iranem i są blisko osiągnięcia porozumienia, które mogłoby doprowadzić do zakończenia wojny. Informacja ta została odebrana przez rynki jako potencjalny krok w kierunku deeskalacji napięć w regionie.
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Jednocześnie sytuacja pozostaje bardzo napięta – Iran ostrzegł, że w przypadku fiaska rozmów jest gotowy do podjęcia działań wymierzonych w amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, a także może wykorzystać kontrolę nad Cieśniną Ormuz jako środek nacisku.
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Kwestia bezpieczeństwa tego strategicznego szlaku transportu ropy pozostaje jednym z kluczowych tematów negocjacji.
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Dodatkowym wyzwaniem dla procesu pokojowego jest stanowisko Hezbollahu – lider organizacji podkreślił, że akceptowalne będzie wyłącznie pełne zawieszenie broni oraz całkowite wycofanie wojsk izraelskich z Libanu.
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Tak twarde stanowisko pokazuje, że mimo deklarowanego postępu w rozmowach między USA a Iranem, osiągnięcie szerszego i trwałego porozumienia w regionie nadal pozostaje trudnym zadaniem.
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W czwartek pojawiły się sygnały sugerujące możliwość wznowienia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.
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Władimir Putin zadeklarował gotowość do osiągnięcia porozumienia na drodze pokojowej, podkreślając, że Rosja pozostaje otwarta na negocjacje mające zakończyć trwający konflikt. Jednocześnie zaznaczył, że ewentualne porozumienie musi uwzględniać rosyjskie interesy bezpieczeństwa oraz realia powstałe w wyniku wojny.
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Na deklaracje Kremla odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wezwał Rosję do zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia konkretnych kroków prowadzących do pokoju.
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Ukraiński przywódca podkreślił, że dalsze przedłużanie konfliktu nie służy żadnej ze stron i zaapelował o przejście od deklaracji do realnych działań. Według Kijowa podstawowym warunkiem trwałego porozumienia pozostaje poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.
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Choć wypowiedzi obu przywódców mogą być postrzegane jako ostrożny sygnał gotowości do dialogu, nadal nie ma oznak przełomu w najważniejszych kwestiach spornych. Zarówno Moskwa, jak i Kijów podtrzymują swoje kluczowe stanowiska, co sprawia, że perspektywa szybkiego zakończenia wojny pozostaje ograniczona.
💻 Surowce i Towary
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Na rynku technologicznym pojawiły się doniesienia, że przedstawiciele administracji USA prowadzili wstępne rozmowy na temat możliwości objęcia przez rząd udziałów kapitałowych w największych amerykańskich firmach rozwijających sztuczną inteligencję.
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Według medialnych informacji dyskusje miały dotyczyć dobrowolnego przekazania części akcji państwu, a zyski z takich inwestycji mogłyby zostać przeznaczone na cele publiczne, w tym potencjalnie na wypłaty dla obywateli.
🛢️ Surowce i Towary
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Piątkowe wydarzenia na Bliskim Wschodu ponownie zwiększyły obawy o bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej.
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W Omanie wstrzymano załadunek surowca w kluczowym terminalu eksportowym Mina al Fahal po eksplozji w pobliżu stanowisk przeładunkowych. Według doniesień incydent mógł być związany z atakiem drona, choć szczegóły zdarzenia nie zostały oficjalnie potwierdzone.
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Mimo utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodu oraz zakłóceń w transporcie surowców przez Cieśninę Ormuz, OPEC pozostaje optymistyczny wobec perspektyw rynku ropy.
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Sekretarz generalny organizacji podkreślił, że globalny popyt na ropę naftową pozostaje silny, a kartel nie widzi obecnie powodów do zmiany swoich prognoz.
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OPEC nadal oczekuje wzrostu światowego zapotrzebowania na ropę o około 1,2 mln baryłek dziennie w 2026 roku.
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Na rynku metali szlachetnych obserwujemy negatywny sentyment.
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Złoto traci około 0,7% i spada poniżej 4500 USD za uncję.
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Srebro traci ponad 1,5% i cofa się poniżej 73 USD za uncję.
🪙 Kryptowaluty
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Wyraźnie negatywny sentyment widać również na rynku kryptowalut.
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Bitcoin traci 0,7% i znajduje się poniżej 64 000 USD.
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Ethereum traci blisko 3% i zbliża się do 1700 USD.
Bliżej Rynków - Poranne Webinarium (05.06.2026)
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