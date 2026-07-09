Poranna odprawa 🚩 Wall Street opiera się presji ze strony ropy po atakach USA na Iran (09.07.2026)

- Kontrakty na indeksy amerykańskie nieznacznie rosną mimo wyższych cen ropy
- Trwa ponowna eskalacja konfliktu między Iranem a USA
- Inflacja CPI z Chin wypadła mininalnie poniżej prognoz
- Kontrakty na indeksy amerykańskie nieznacznie rosną mimo wyższych cen ropy
- Trwa ponowna eskalacja konfliktu między Iranem a USA
- Inflacja CPI z Chin wypadła mininalnie poniżej prognoz
- Azjatyckie indeksy oddały wcześniejsze wzrosty i zyskują już tylko 0,1%, a odbicie w sektorze półprzewodników złapało zadyszkę; kontrakty na amerykańskie indeksy nieznacznie rosną mimo tego faktu - US100 notowany jest 0,6%, a US500 0,3% wyżej, a notowania kontraktów europejskich sugerują wyższe otwarcie na Starym Kontynencie
- Ropa Brent rośnie o ponad 1% do 79 USD za baryłkę, notując trzecią z rzędu wzrostową sesję po kolejnej fali amerykańskich ataków na Iran. Obligacje rządowe tracą w Japonii, Australii i Nowej Zelandii, a globalna presja na dług utrzymuje się, bo rynek zwiększa zakłady na dalsze podwyżki stóp Fed w odpowiedzi na ryzyko inflacyjne.
- Rentowność 2-letnich obligacji USA zbliżyła się w środę do najwyższego poziomu w tym roku, choć w handlu azjatyckim Treasuries pozostawały względnie stabilne. Indeks dolara dzisiaj nieznacznie traci, a Bitcoin wrócił do 62,5 tys. USD
- Złoto spada czwartą sesję z rzędu do ok. 4050 USD za uncję, a srebro traci praiwie 1% i spada poniżej 58 USD za uncję - wyższe oczekiwania wobec stóp procentowych ograniczają atrakcyjność aktywów nieoprocentowanych.
- Ruch statków przez Cieśninę Ormuz niemal zamarł po drugim z rzędu dniu amerykańskich uderzeń na Iran. To wzmacnia obawy o zakłócenia na jednym z najważniejszych globalnych szlaków transportu energii, ale giełdy na ten moment nie wyceniają ryzyka dłuższych zakłóceń. USA cofnęły też zwolnienie pozwalające Teheranowi sprzedawać ropę globalnie po atakach na tankowce w Cieśninie Ormuz.
- Inflacja CPI w Chinach za czerwiec wzrosła o 1% r/r wobec 1.1% prognoz i 1,2% w maji, a PPI o 4,1% r/r zgodnie z prognozą i okazała się wyższa, niż 3,9% w poprzednim miesiącu. Krajowy indeks Hang Seng zniżkował ponad 1%
- Prawie 400 spółek z S&P 500 wczoraj spadało, choć indeks częściowo odrobił straty po tym, jak Trump zasugerował, że nie spodziewa się wznowienia wojny.
- Sektor chipów zachowywał się relatywnie mocno po doniesieniach, że Chiny mogą pozwolić największym firmom AI kupować ograniczoną liczbę procesorów Nvidia H200.
- Apple rozszerza współpracę z Broadcomem, a wartość porozumienia dot. komponentów produkowanych w USA może przekroczyć 30 mld USD. Meta planuje zainwestować ok. 10 mld USD w pierwsze centrum danych w Kanadzie, wzmacniając infrastrukturę pod rozwój AI.
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Irańska telewizja państwowa poinformowała, że w rejonie miasta Bandar-e Abbas doszło do ośmiu eksplozji. Według tych doniesień dwa pociski uderzyły w port Sirik, a kolejne dwa eksplodowały w porcie Jask. Równocześnie pojawiły się informacje o zniszczeniu mostu w północno-wschodnim Iranie, jednak doniesienia te wymagają niezależnego potwierdzenia. Teheran ostrzegł atakami na bazy USA na Bliskim Wschodzie, a wg. USA nadchodząca seria ataków na Iran ma być jescze silniejsza.
US500 (interwał D1)
Kontrakt na S&P 500 znów zbliżył się do 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia), skąd wczoraj rozpoczął odbicie. W poprzednich dwóch, mocniejszych impulsach spadkowych z czerwca benchmark cofał się głębiej poniżej niej. Kluczowe wsparcie przebiega przy 7460 punktów, a opór wyznaczają ostatnie, lokalne szczyty przy 7650 punktach.
Źródło: xStation5
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