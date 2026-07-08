🔴Podsumowanie dnia - Eskalacja na Bliskim Wschodzie. FOMC boi się inflacji

🌍 Geopolityka i Konflikt w Zatoce Perskiej
- Prezydent Donald Trump ogłosił oficjalny koniec zawieszenia broni z Iranem podczas szczytu NATO w Ankarze, nazywając dotychczasowe porozumienie „stratą czasu”, a irańskie władze „kłamcami”.
- Amerykańskie siły przeprowadziły zmasowany odwetowy atak na ponad 80 celów na terytorium Iranu (w tym obronę przeciwlotniczą) w odpowiedzi na wymierzone w statki handlowe uderzenia w Cieśninie Ormuz.
- Iran bezpośrednio naruszył warunki zawartego w zeszłym miesiącu tymczasowego, 60-dniowego memorandum, które gwarantowało bezpieczny i bezpłatny przepływ statków w zamian za zawieszenie amerykańskich sankcji i podjęcie rozmów o programie nuklearnym. Atak Iranu objął co najmniej trzy komercyjne jednostki, w tym m.in. tankowiec przewożący skroplony gaz ziemny (LNG). Teheran odpowiedział na odwet kolejną falą uderzeń, która tym razem została wymierzona w cele zlokalizowane w Bahrajnie oraz Kuwejcie.
- Waszyngton natychmiastowo przywrócił pełne sankcje na globalny handel irańską ropą, cofając dotychczasowe zwolnienia (waivers).
- Donald Trump zasygnalizował wznowienie blokady portów, co potęguje obawy rynków przed powrotem do wojny na pełną skalę.
- W trakcie szczytu NATO w Ankarze Trump zapowiedział możliwe dalsze naloty na Iran i wskazał na możliwą zmienność na rynku ropy naftowej w krótkim terminie i jednocześnie spore spadki w długim terminie. Trump wskazał, że jednocześnie nie oczekuje pełnoskalowej wojny.
- Ropa naftowa kontynuowała dzisiaj silne wzrosty i ropa Brent testowała poziom 80 USD za baryłkę, natomiast WTI wzrosła do 75 USD za baryłkę.
📊 Giełda: Indeksy i rynek akcji
- Globalne rynki akcji zanotowały wyraźne spadki. Kapitał uciekał od ryzyka na giełdach w Nowym Jorku, Londynie oraz Tokio.
- US500 cofał się o 0,4%, natomiast technologiczny US100 niemal wyeliminował cały spadek, co związane było z pozytywnym wydźwiękiem informacji, iż Chiny mają zezwolić na zakup chipów H200 topowym firmom AI
- W Europie spadki były bardzo mocne drugą sesję z rzędu, gdzie główne benchmarki traciły od 1,5% do nawet 2% (DE40 oraz SPA35)
- Pomimo ostatniej wyprzedaży spółek związanych z pamięcią, dzisiaj obserwowaliśmy ożywienie takich podmiotów jak Sandisk czy Applied Materials.
- Mocne odbicie zaliczyła dzisiaj chińska Alibaba w oczekiwaniu na mocniejsze wyniki finansowe oraz możliwą chęć ekspozycji inwestorów na tańsze spółki powiązane z AI. Akcje spółki odbijały dzisiaj nawet o 10%.
🛢️ Surowce i Energetyka
- Ceny ropy naftowej zaliczyły mocny, nawet 7% wzrost z perspektywy ostatnich 24 godzin oraz ok. 3% od początku dzisiejszej sesji. Wzrosty były częściowo negowane po wskazaniu przez Trumpa, że nie oczekuje pełnoskalowej wojny i nie będzie przeszkadzał w ewentualnych negocjacjach.
- Krzywa terminowa ropy przeszła w stan głębokiego deporto (backwardation), co obrazuje drastyczne przesunięcie cen na krótkim końcu krzywej. Widoczne jest silne rozszerzenie spreadów kalendarzowych, chociaż ich wartość wciąż plasuje się poniżej poziomu 1,00 USD.
- Rynek płaci ogromną premię za natychmiastową dostawę fizyczną, podczas gdy jeszcze tydzień temu notowano strukturę contango wywołaną przyspieszaniem dostaw z Bliskiego Wschodu.
- Zapasy ropy naftowej wzrosły niespodziewanie o 3 miliony baryłek, ale jednocześnie obserwujemy potężny spadek zapasów produktów ropopochodnych. Rezerwy strategiczne w USA kontynuują spadek poniżej poziomu 320 milionów baryłek.
- Ceny złota spot spadały nawet o 1,5% do wartości poniżej 4050 USD za uncję. Później doszło do lekkiego odbicia.
💰 Makroekonomia, Waluty i Obligacje
- Powrót zagrożenia geopolitycznego zaktualizował ryzyko inflacyjne na świecie z powodu potencjalnych przerw w łańcuchach dostaw energii.
- Rynki pieniężne zaczęły masowo wyceniać jastrzębi scenariusz, drastycznie zwiększając prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w październiku.
- Minutes FOMC pokazują, że obawy o inflację są prawdziwe i większość członków Fed widzi podstawy do dostosowania polityki monetarnej, jeśli czarny scenariusz wzrostu cen się zmaterializuje.
- Jednocześnie należy pamiętać, że Fed zmniejsza swoją komunikację i decyzje bedą mniej przewidywalne
- Pomimo ryzyka płynącego z geopolityki, EURUSD dzisiaj odbija i po mintues FOMC testowane są lokalne maksima w okolicach 1,1430.
- Z drugiej strony USDJPY kontynuuje wzrosty i testuje 162,5
🪙 Kryptowaluty
- Rynek aktywów cyfrowych znalazł się pod silną presją sprzedających w wyniku ogólnego odwrotu inwestorów od ryzyka.
- Bitcoin (BTC) zniżkował o 1,8%, spadając do wyceny na poziomie 62200 USD.
- Cena Ethereum (ETH) spadła o 1,7%, sprowadzając notowania drugiej największej kryptowaluty do poziomu 1736 USD.
📅Minutes FOMC: Jastrzębi wydźwięk potwierdzony. EURUSD jednak odbija
📣Trump w Ankarze nie zapowiada totalnej eskalacji. Ropa ogranicza wzrosty, a Nasdaq niweluje straty
⬇️US500 traci 1% przed minutes
NBP rewiduje projekcje inflacyjne w górę
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