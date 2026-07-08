📅Minutes FOMC: Jastrzębi wydźwięk potwierdzony. EURUSD jednak odbija

Najważniejsze kwestie z czerwcowych "minutes" FOMC:

Decyzja o stópach: Wszyscy urzędnicy Fed poparli czerwcową decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Ryzyko powrotu do podwyżek: Prawie wszyscy (almost all) członkowie komitetu zaznaczyli, że w przypadku utrzymywania się podwyższonej inflacji, prawdopodobnie uzasadnione będzie ponowne zacieśnienie polityki monetarnej ("policy firming").

Nowe czynniki proinflacyjne: Większość uczestników wskazała na scenariusze, w których inflacja pozostaje wysoka ze względu na popyt związany z rozwojem sztucznej inteligencji (AI), konflikt na Bliskim Wschodzie oraz cła. Członkowie Fed zdecydowali się z tego powodu podnieść prognozy inflacji na lata 2026 i 2027 względem marca.

Oczekiwania inflacyjne: Większość decydentów dostrzega wysokie ryzyko, że przedłużająca się inflacja może negatywnie wpłynąć na oczekiwania inflacyjne konsumentów (ich "odkotwiczenie").

Zmiana nastawienia (usunięcie "easing bias"): Większość członków opowiedziała się za usunięciem z dotychczasowego oświadczenia języka, który sugerował nastawienie na łagodzenie polityki pieniężnej (obniżki stóp).

Nowa komunikacja: Zdecydowana większość widzi korzyści ze skrócenia komunikatu FOMC. Ustalono, że oświadczenie ma wprost komunikować oddanie tzw. podwójnemu mandatowi, ze szczególnym naciskiem na przywrócenie stabilności cen.

Stan gospodarki: Sztab Fed nieznacznie obniżył prognozy wzrostu PKB względem kwietnia, jednak decydenci oceniają, że rynek pracy w najbliższym czasie pozostanie stabilny.

Czy wydźwięk minutes jak i samego czerwcowego posiedzenia jest faktycznie jastrzębi?

Tak, można stwierdzić, że wydźwięk zapisków rozmów jest wyraźnie jastrzębi, ale nie mamy jasnej deklaracji, że podwyżka stóp procentowych jest potrzebna teraz w tym momencie, co mogło nieco uspokoić rynek. Warto też pamiętać, że posiedzenie Fed miało miejsce, kiedy całe nastawienie było bardzo propodwyżkowe, a sam nowy szef Fed, Kevin Warsh zmiękczył nieco swoje stanowisko podczas ostatniego sympozjum ekonomicznego w Sintrze.

Niemniej rezygnacja z sformułowań sugerujących zbliżające się obniżki ("easing bias") i chęć skrócenia komunikatu po to, by skupić się na "stabilności cen", to jasny sygnał: Fed przestaje obiecywać cięcia stóp i usztywnia swoje stanowisko. Bank centralny chce uciąć rynkowe spekulacje luzowaniu. Choć jeszcze niedawno pojawiły się oczekiwania, że przy spadku cen ropy Fed może powrócić do wyceny obniżek, najnowsze minutes nie pozostawiają złudzeń

Jak członkowie postrzegają inflację?

Członkowie FOMC postrzegają obecną inflację jako niezwykle uporczywą i napędzaną przez czynniki, z którymi wcześniej się nie mierzyli. Największym zaskoczeniem jest tu otwarte wskazanie rozwoju sztucznej inteligencji (AI) jako czynnika proinflacyjnego (choć dla rynku pracy można byłoby ten czynnik postrzegać zupełnie odwrotnie). Popyt na chipy, centra danych i energię elektryczną, połączony z wojną na Bliskim Wschodzie i wojnami celnymi, tworzy nową presję cenową. Prognozy inflacji na kolejne lata zrewidowano w górę, co pokazuje, że Fed przygotowuje się na długą i trudną walkę, obawiając się jednocześnie, że społeczeństwo przyzwyczai się do wysokich cen (odkotwiczenie oczekiwań).

Czy jest obawa o powrót do podwyżek?

Zdecydowanie tak i jest to najważniejszy wniosek dla rynków. Choć teraz obserwujemy odbicie EURUSD, minutes potwierdza, że jastrzębie usposobienie nie jest widoczne tylko i wyłączenie u Warsha. Otwarta deklaracja, że "prawie wszyscy" decydenci są gotowi na zacieśnienie polityki (czyli podwyżki stóp procentowych) w przypadku braku spadku inflacji, całkowicie zmienia rynkową narrację. "Minutes" pokazują, że Fed nie tylko zdjął z siebie kompletnie postawę gołębią, ale przy dalszym ryzyku wzrostu inflacji, wyceny podwyżki we wrześniu mogą nie być aż tak strasznie przesadzone. Kombinacja wolniejszego wzrostu PKB, ale wciąż bardzo stabilnego rynku pracy, daje Rezerwie Federalnej komfort: gospodarka jeszcze się nie załamuje, więc nie ma pilnej potrzeby ratowania jej obniżkami. Fed może dzięki temu w 100% skupić się na gaszeniu inflacji, nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejny ruch stóp w górę. Warto jednak podkreślić, że taka deklaracja nie padła i ze względu na zmniejszenie forward gudiance, prawdopodobnie nie padnie i rynek będzie musiał zgadywać, czego oczekiwac po kolejnych decyzjach Fed.

EURUSD podchodzi niemal do poziomu 1,1430 po publikacji minutes

EURUSD testuje dzienne szczyty, pomimo ewidentnie jastrzębiego wydźwięku. Warto zauważyć, że nie ma jednak jasnej deklaracji, że podwyżki nadchodzą, a jedynie przy ryzku inflacyjnym można spodziewać się takiego ruchu. Teraz wszystko zależy od Trumpa oraz cen ropy. Źródło: xStation5