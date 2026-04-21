Poranna odprawa: Wall Street wznawia wzrosty w nadziei na wynik rozmów USA - Iran 🗽

- We wtorek indeks MSCI All Country World Index zyskał 0,1%, wspierany przez słabnące ryzyko geopolityczne oraz powrót entuzjazmu wokół sektora AI, który ponownie napędzał azjatyckie parkiety. Dodatkowo kontrakt na S&P 500, US500 notuje 0,15% wzrost i utrzymuje się w pobliżu 7160 punktów.
- Warto odnotować, że wcześniejsza, 11-sesyjna fala wzrostowa tego globalnego benchmarku została przerwana w poniedziałek. Była to najdłuższa taka seria od pięciu lat, jednak weekendowe zawirowania na Bliskim Wschodzie chwilowo podważyły wiarę rynku w szybkie porozumienie.
- Na tle regionu szczególnie wyróżniła się Korea Południowa, gdzie tamtejszy rynek akcji wspiął się na nowe maksima. Jednocześnie po zakończeniu sesji w USA pod presją znalazły się walory Apple po informacji o zmianie na stanowisku prezesa spółki.
- Kontrakty terminowe na indeksy akcyjne sugerowały, że pozytywny impuls z Azji może przełożyć się również na otwarcie giełd w Europie oraz na Wall Street.
- Na rynku metali szlachetnych dominowała korekta. Złoto spadło o 0,6% do okolic 4 800 USD za uncję, natomiast srebro obniżyło się o 1%, schodząc w rejon 78,90 USD za uncję.
- Słabszy sentyment był również widoczny na rynku aktywów cyfrowych. Bitcoin zniżkował do okolic 75 750 USD.
- W Azji motorem zwyżek pozostawał sektor technologiczny. Indeks technologiczny MSCI wzrósł o 2,4%, co powiększyło jego tegoroczną stopę zwrotu do ponad 38%.
- Pozytywny obraz rynku półprzewodników potwierdził wcześniej Philadelphia Semiconductor Index, który zakończył 14. kolejną sesję na plusie. Tak długą serię wzrostów indeks notował wcześniej jedynie w 2014 roku.
- Wśród informacji spółkowych uwagę przyciągnął Amazon oraz Anthropic. Firmy planują rozszerzyć działalność w obszarze AI inference w Azji i Europie, a Anthropic ma przeznaczyć ponad 100 mld USD na technologie AWS.
- Dodatkowo Amazon zadeklarował możliwość inwestycji sięgającej nawet 25 mld USD w Anthropic, co rynek odczytuje jako kolejny sygnał eskalacji wyścigu w segmencie sztucznej inteligencji.
- W przypadku Apple ogłoszono, że John Ternus obejmie stanowisko CEO, podczas gdy Tim Cook ma przejść do roli executive chairman. Zgodnie z komunikatem Cook nadal będzie wspierał wybrane obszary działalności firmy, w tym relacje z decydentami politycznymi na świecie.
Wykres US500 (interwał D1)
Źródło: xStation5x
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.